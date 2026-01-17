Trabajo en la DIAN 2026: ¿Cómo postularse? Vacantes con salarios de hasta 12 millones de pesos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en alianza con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), puso en marcha el proceso de selección 2676, una de las convocatorias de empleo público más importantes del país. A través de este concurso se busca fortalecer la planta permanente de la entidad con 1.990 cargos definitivos, distribuidos en diferentes niveles y perfiles profesionales.

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para quienes desean ingresar a la carrera administrativa, con salarios competitivos, estabilidad laboral y beneficios adicionales que superan el promedio del sector público.

Los funcionarios acceden a estabilidad laboral, posibilidad de ascenso por mérito, primas de gestión tributaria, bonificaciones anuales y programas de bienestar enfocados en salud, deporte y desarrollo profesional.

Empleos en la DIAN con salarios superiores a $12 millones

Uno de los principales atractivos del concurso DIAN 2676 es su escala salarial, que alcanza remuneraciones mensuales superiores a los 12 millones de pesos, dependiendo del cargo y el grado asignado.

Principales cargos ofertados

Inspector Grado II

Salario aproximado: $12.629.391

Dirigido a profesionales en administración, economía, ciencia política, matemáticas o áreas afines. Exige experiencia laboral y profesional previa.

Inspector Grado I

Salario: $10.973.729

Requiere formación en contaduría, derecho, ingeniería industrial o administración, con mínimo un año de experiencia.

Gestor Grado III

Ingreso mensual: $9.346.562

Aplica para profesionales en arquitectura, relaciones internacionales, ingeniería administrativa y carreras similares.

Analista Grado I

Salario: $4.083.784

Orientado a personas que hayan aprobado el pensum en áreas técnicas como sistemas, economía o ingeniería industrial. No exige experiencia, lo que lo convierte en una opción ideal para recién graduados.

Trabajo para personas con discapacidad

Un aspecto destacado del proceso de selección 2676 es su enfoque en inclusión social. La DIAN reservó 140 vacantes exclusivas para personas con discapacidad, cumpliendo con el 7 % exigido por la normativa vigente.

Estos cargos están disponibles en niveles asistenciales, técnicos y profesionales, garantizando igualdad de oportunidades y acceso al empleo público.

Fechas de inscripción y requisitos clave

Las inscripciones para las vacantes destinadas a personas con discapacidad estarán habilitadas del 13 al 22 de enero de 2026. Para postularse, es obligatorio contar con el certificado de discapacidad expedido por una IPS autorizada.

Este documento se obtiene mediante:

Solicitud de orden en la Secretaría de Salud local.

Valoración clínica por un equipo multidisciplinario.

Descarga del certificado en la plataforma SISPRO.

Es importante aclarar que no son válidos los carnés de EPS ni las historias clínicas.

Cómo inscribirse al concurso DIAN 2676 paso a paso

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través del sistema SIMO, administrado por la CNSC. Para completar la inscripción, los aspirantes deben: