Concursos CNSC en 2026: estas son las 30.000 vacantes para trabajar con el Estado
El organismo encargado de los procesos de selección para servidores públicos anunció cuáles serán sus primeras convocatorias de 2026.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, se encarga de organizar y llevar a cabo los concursos públicos de selección para los empleos de carrera administrativa en las entidades del Estado colombiano.
La institución se encarga de velar por el cumplimiento de los requisitos y las normativas de cada uno de los concursos de empleo, buscando así garantizar que los cargos sean suplidos por personas con los méritos adecuados, en condiciones de transparencia e igualdad.
El SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad) es la plataforma que utiliza la entidad para que los ciudadanos aspirantes puedan postularse y hacerle seguimiento a cada proceso. Esto es lo que debe saber sobre el calendario de concursos de la CNSC en 2026.
Concurso del CNSC para 2026
Para 2026, la CNSC anunció la activación de cerca de 29.900 vacantes para las personas que deseen ingresar o ascender en la carrera de servidor público.
La entidad tiene previstos 11 procesos de selección a ejecutar a lo largo del año, alguno de ellos aún en etapa de planeación, como es el caso de los denominados Distrito Capital 7, Defensa 3, Corporaciones Autónomas Regionales y demás, enfocados en entidades regionales.
Así las cosas, los concursos que se llevarán a cabo en 2026 y la cantidad de vacantes previstas son los siguientes:
- Entidades del Orden Nacional: 1.300 vacantes
- Entidades del Orden Territorial 14: 1.417
- Corporaciones Autónomas Regionales: 1.500
- DIAN: 1.200
- Docentes y Directivos Docentes: 13.369
- Entidades del Orden Territorial 13 y Unidad Alimentos Para Aprender: 1.440
- Defensa 3: 1.500
- Empresas Sociales del Estado - ESE 2: 3.000
- Entidades del Orden Nacional: 2.202
- Distrito Capital 7-Territorial 2025: 2.288
Tenga en cuenta que los nuevos procesos de la CNSC cuentan con una reserva del 7 % de su oferta para personas con discapacidad.
Concurso de la DIAN en la CNSC 2026
El primer proceso que tiene definido la CNSC para 2026 es el correspondiente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con 1.200 posiciones, de las cuales cerca de 100 están destinadas a personas con discapacidad.
Justamente, la etapa de inscripciones para las personas con discapacidad está establecida del 13 al 22 de enero de 2026, mientras que para la ciudadanía en general va del 28 de enero al 6 de febrero.
Las vacantes en general corresponden a los siguientes niveles:
- Asistencial: 12 vacantes para los empleos de Facilitador II, III y IV.
- Técnico: 18 vacantes para el empleo de Analista I, II, III y IV.
- Profesional: 54 vacantes para el empleo de Gestor I, II y III.
¿Cómo inscribirse y participar en las convocatorias en el SIMO?
Puede seguir estos pasos para inscribirse en las convocatorias de la CNSC a través de la plataforma del SIMO:
- Ingrese a la página web de la plataforma SIMO
- Si no tiene su usuario registrado, haga clic en “registrarse”, ingrese sus datos básicos y solicite el código de seguridad para validar el proceso.
- A través del panel de control del usuario, consulte el empleo al que desea aplicar, identificando el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) o alguno de los filtros de búsqueda disponibles.
- Consulte la información del cargo, tiempos para inscribirse y diligencie los formularios y documentos solicitados, además de generar el pago para los derechos de participación; en el mismo panel de control podrá consultar los concursos aplicados y los que ha guardado como favoritos.