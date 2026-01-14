Concursos CNSC en 2026: estas son las 30.000 vacantes para trabajar con el Estado

Concursos CNSC en 2026: Convocatorias y fechas clave para trabajar con el Estado. Getty Images

La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, se encarga de organizar y llevar a cabo los concursos públicos de selección para los empleos de carrera administrativa en las entidades del Estado colombiano.

La institución se encarga de velar por el cumplimiento de los requisitos y las normativas de cada uno de los concursos de empleo, buscando así garantizar que los cargos sean suplidos por personas con los méritos adecuados, en condiciones de transparencia e igualdad.

Le podría interesar: Más de 87.000 aspirantes presentarán las pruebas del proceso de selección Antioquia 3

El SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad) es la plataforma que utiliza la entidad para que los ciudadanos aspirantes puedan postularse y hacerle seguimiento a cada proceso. Esto es lo que debe saber sobre el calendario de concursos de la CNSC en 2026.

Concurso del CNSC para 2026

Para 2026, la CNSC anunció la activación de cerca de 29.900 vacantes para las personas que deseen ingresar o ascender en la carrera de servidor público.

La entidad tiene previstos 11 procesos de selección a ejecutar a lo largo del año, alguno de ellos aún en etapa de planeación, como es el caso de los denominados Distrito Capital 7, Defensa 3, Corporaciones Autónomas Regionales y demás, enfocados en entidades regionales.

Lea también: Agencia reclutadora de Estados Unidos dice que hay oportunidades para latinos pese a políticas de Trump

Así las cosas, los concursos que se llevarán a cabo en 2026 y la cantidad de vacantes previstas son los siguientes:

Entidades del Orden Nacional: 1.300 vacantes

1.300 vacantes Entidades del Orden Territorial 14: 1.417

Corporaciones Autónomas Regionales: 1.500

DIAN: 1.200

1.200 Docentes y Directivos Docentes: 13.369

Entidades del Orden Territorial 13 y Unidad Alimentos Para Aprender: 1.440

Defensa 3: 1.500

Empresas Sociales del Estado - ESE 2: 3.000

3.000 Entidades del Orden Nacional: 2.202

Distrito Capital 7-Territorial 2025: 2.288

Tenga en cuenta que los nuevos procesos de la CNSC cuentan con una reserva del 7 % de su oferta para personas con discapacidad.

Concurso de la DIAN en la CNSC 2026

El primer proceso que tiene definido la CNSC para 2026 es el correspondiente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, con 1.200 posiciones, de las cuales cerca de 100 están destinadas a personas con discapacidad.

Justamente, la etapa de inscripciones para las personas con discapacidad está establecida del 13 al 22 de enero de 2026, mientras que para la ciudadanía en general va del 28 de enero al 6 de febrero.

Las vacantes en general corresponden a los siguientes niveles:

Asistencial: 12 vacantes para los empleos de Facilitador II, III y IV.

12 vacantes para los empleos de Facilitador II, III y IV. Técnico: 18 vacantes para el empleo de Analista I, II, III y IV.

18 vacantes para el empleo de Analista I, II, III y IV. Profesional: 54 vacantes para el empleo de Gestor I, II y III.

¿Quieres participar en el #ProcesoSelecciónCNSC DIAN 2676?



🎥Te compartimos un breve tutorial que te explica paso a paso cómo navegar en SIMO 💻 para buscar y encontrar la vacante ideal según tu perfil 👤✨



No pierdas la oportunidad de participar en este concurso de méritos.… pic.twitter.com/6BWg13GlEN — Comisión Nacional del Servicio Civil (@CNSCColombia) January 12, 2026

¿Cómo inscribirse y participar en las convocatorias en el SIMO?

Puede seguir estos pasos para inscribirse en las convocatorias de la CNSC a través de la plataforma del SIMO: