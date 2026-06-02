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02 jun 2026 Actualizado 15:17

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El actor y director estadounidense Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años

Así lo confirmó su hijo, el actor, compositor y bajista de jazz, Kyle Eastwood, durante una entrevista.

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 08: Director Clint Eastwood attends a screening of &quot;Sully&quot; at Directors Guild Of America on September 8, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 08: Director Clint Eastwood attends a screening of "Sully" at Directors Guild Of America on September 8, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic) / Jason LaVeris

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 08: Director Clint Eastwood attends a screening of &quot;Sully&quot; at Directors Guild Of America on September 8, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

Matheo

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El actor, cineasta y músico estadounidense Clint Eastwood se ha retirado del cine a los 96 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Kyle durante una entrevista con el medio francés franceInfo:

“Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado. Tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una gran experiencia para mí”, comentó.

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Tras alcanzar el éxito en la serie wéstern ‘Rawhide’, Eastwood se hizo famoso internacionalmente con su papel del ‘Hombre sin nombre’ en la trilogía del dólar de Sergio Leone, perteneciente al género del spaghetti western, a mediados de la década de 1960.

Al igual que el antihéroe policía Harry Callahan en las cinco películas de ‘Harry el Sucio’, durante las décadas de 1970 y 1980.

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Entre sus trabajos más recientes se encuentran: 'Gran Torino’ de 2008, ‘La Mula’ de 2018 y ‘Cry Macho’ de 2021.

Nominado al Premio de la Academia al Mejor Actor, Eastwood ganó los premios a Mejor Director y Mejor Película por su western ‘Los imperdonables’ de 1992 y su drama deportivo ‘Golpes del destino’ de 2004.

Entre los galardones de Eastwood se incluyen cuatro premios Óscar, cuatro Globos de Oro, tres premios César, el León de Oro a la trayectoria, la Palma de Oro honorífica y un premio AFI a la trayectoria, además de tres nominaciones a los premios BAFTA.

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