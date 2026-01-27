CNE ratifica candidatura de Enrique Pertúz en la Curul de Paz del Catatumbo

Norte de Santander.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Enrique Pertúz, aspirante a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo de 2026.

La decisión se produjo tras el estudio de una denuncia presentada por la ciudadana Ivette Zulima Estrada Rojas, quien sostenía que el candidato se encontraba presuntamente inhabilitado por haber participado en procesos electorales anteriores. No obstante, el CNE concluyó que no se configuraban las causales legales para anular la inscripción.

Según explicó el abogado Carlos Ramos, el punto central del análisis jurídico estuvo en la correcta interpretación del régimen de inhabilidades aplicable a las Circunscripciones Especiales de Paz.

“La ley es clara al señalar que la inhabilidad solo se configura cuando la persona ha sido candidata dentro de los cinco años anteriores a la fecha de inscripción para el Congreso. Haber sido candidato en un periodo distinto no genera, por sí solo, ninguna prohibición”, precisó en Caracol Radio.

Ramos señaló que este criterio fue acogido por el Consejo Nacional Electoral tras escuchar los argumentos de la defensa del aspirante.

“El CNE acogió una tesis jurídica sólida, basada en la temporalidad expresa que establece la norma. No se trata de interpretaciones políticas, sino de una lectura estricta del ordenamiento jurídico”, afirmó.

El jurista también advirtió que este tipo de acciones suelen aparecer en contextos electorales altamente competitivos.

“Es evidente que, en escenarios como el del Catatumbo, donde las Circunscripciones de Paz tienen un profundo valor simbólico y político, se presentan estrategias orientadas a sacar de la contienda a determinados candidatos mediante recursos jurídicos que no siempre tienen sustento”, sostuvo.

Finalmente, Carlos Ramos subrayó que la decisión del CNE garantiza no solo los derechos del candidato, sino también los del electorado de la región.

“Permitir que un aspirante continúe en la contienda cuando no existe inhabilidad protege el principio democrático y el derecho de las víctimas y de las comunidades del Catatumbo a elegir libremente a sus representantes”, concluyó.