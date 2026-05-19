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19 may 2026 Actualizado 19:00

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Policía atribuye al ELN masacre de seis personas en Norte de Santander

Entre las víctimas estaba un líder social con esquema de protección de la UNP.

Policía atribuye al ELN masacre de seis personas en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Policía atribuye al ELN masacre de seis personas en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Policía atribuye al ELN masacre de seis personas en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

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Norte de Santander.

La Policía Nacional se pronunció oficialmente sobre la masacre ocurrida en la vereda Oropoma, zona rural de Ábrego, Norte de Santander, donde seis personas fueron asesinadas cuando se movilizaban en una camioneta asignada a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

A través de un comunicado, la institución confirmó que el ataque ocurrió en la mañana de este 19 de mayo sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Ábrego y Ocaña, cuando hombres armados dispararon con armas de largo alcance contra el vehículo en el que viajaban las víctimas.

Las autoridades identificaron entre los fallecidos a Freiman David Velásquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con esquema de protección.

Según la Policía, las primeras verificaciones indican que en esa zona rural delinquen integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque aclararon que serán las investigaciones judiciales las que determinen la responsabilidad en este hecho violento.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación desplegaron acciones conjuntas para adelantar las labores investigativas y de judicialización que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

“La institución rechaza con total contundencia este acto de violencia que enluta a la región”, señaló la Policía en el pronunciamiento oficial.

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