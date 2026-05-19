Gobernación de Norte de Santander propone comisión humanitaria luego de pronunciamiento del ELN

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander respondió al reciente comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que esa guerrilla planteó la creación de mecanismos humanitarios para atender la crisis que atraviesa el Catatumbo por cuenta de la confrontación armada con la disidencia del Frente 33 de las Farc.

El consejero de paz del departamento, Luis Fernando Niño, aseguró a Caracol Radio que existe disposición institucional para convocar una comisión de verificación y diálogo con participación de organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y autoridades regionales, luego del pronunciamiento hecho por el Frente de Guerra Nororiental del ELN.

El funcionario señaló que, durante los 16 meses de confrontación, desde la Gobernación se han venido denunciando las violaciones al derecho internacional humanitario y las afectaciones que ha sufrido la población civil tanto en el Catatumbo como en el área metropolitana de Cúcuta.

Niño indicó que el comunicado de la guerrilla refleja preocupación frente al impacto que ha dejado el conflicto en la región y consideró importante que las partes avancen hacia mecanismos que permitan disminuir la violencia y proteger a las comunidades.

“Es necesario que se paren las hostilidades. La población continúa quedando en medio de los enfrentamientos armados que se mantienen desde enero del año pasado”, afirmó el consejero de paz.

Según explicó, la crisis humanitaria deja cerca de 200 personas asesinadas, más de 100 mil desplazados y alrededor de 23 mil confinados en distintos municipios del Catatumbo, donde además persiste el temor por los constantes combates y ataques con drones.

El funcionario también aseguró que la Gobernación está dispuesta a convocar de manera inmediata a los sectores mencionados en el comunicado del ELN para avanzar en acercamientos humanitarios que permitan reducir el impacto del conflicto sobre las comunidades campesinas.

“Ya es un año y medio de tantos muertos y de una población que no ha podido vivir en tranquilidad. En muchas zonas no hubo Navidad ni Semana Santa, y los drones son el pan de cada día”, expresó.