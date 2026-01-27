CNE ratifica candidatura de Amaury Julio: inadmite demanda que buscaba revocar su inscripción

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en audiencia pública realizada el lunes 26 de enero, decidió negar las solicitudes de revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano Amaury Julio Pérez, inscrito como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del Departamento de Bolívar, avalado por la coalición Pacto Histórico Bolívar, conformada por los movimientos políticos Pacto Histórico y Colombia Humana.

El CNE resolvió no acceder a las solicitudes de revocatoria dentro del expediente No. CNE-E-DG-2025-030100, al considerar que no se configuran las presuntas inhabilidades señaladas en los numerales 2° y 3° del artículo 179 de la Constitución Política.

Esta decisión ratifica la legalidad y validez de la candidatura del doctor Amaury Julio Pérez, y confirma que las listas del Pacto Histórico Bolívar se encuentran en plena conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

A pesar de los intentos de ataque y desinformación en contra del Pacto, hoy celebramos la primera de muchas victorias que reafirman nuestra convicción democrática y el compromiso con el pueblo bolivarense.

Esta decisión del CNE fortalece nuestra campaña y nos impulsa a continuar trabajando con más fuerza por un Bolívar más justo, incluyente y transformador.