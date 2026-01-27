Desde este martes puede consultar si fue designado jurado de votación en las elecciones al Congreso

Según la entidad, fueron seleccionados más de 850.000 ciudadanos en todo el país para integrar las mesas de votación durante las elecciones al Congreso de la República, una función considerada fundamental para garantizar la transparencia del proceso.

¿Qué hace un jurado de votación?

Los jurados son los ciudadanos encargados de atender a los votantes durante la jornada electoral. Entre sus funciones está verificar la identidad de quienes acuden a las urnas, entregar los tarjetones, vigilar el desarrollo de la votación y participar en el conteo de los votos al cierre de las mesas.

Le puede interesar: ¿Cuál es el horario de un jurado de votación? Así será la jornada completa en elecciones 2026

¿Cómo fueron elegidos?

La Registraduría explicó que la designación se realizó mediante un sorteo electrónico, llevado a cabo el pasado 21 de enero, a partir de listados enviados por empresas públicas y privadas, universidades e instituciones educativas, así como partidos y movimientos políticos. Este mecanismo busca asegurar la aleatoriedad y pluralidad en la conformación de las mesas.

¿Dónde consultar si fue designado?

Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados como jurados ingresando a www.registraduria.gov.co y digitando su número de cédula. O también, consultando los listados físicos publicados en sedes de la Registraduría y otros puntos oficiales.

La entidad recordó que no recibir la notificación por correo electrónico no exime del deber de prestar el servicio, ya que esta se oficializa con la publicación de los listados.

Lea también: Jurado de votación 2026: Esta es la millonaria multa que deberá pagar si no asiste a las mesas

¿Es obligatorio?

Sí, el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, según el Código Electoral. Quienes no se presenten sin una causa justificada podrán enfrentar sanciones que incluyen multas de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, y en el caso de servidores públicos, incluso la destitución del cargo.

Además, quienes resulten designados deberán asistir a capacitaciones obligatorias antes del día de las elecciones, las cuales serán informadas por la Registraduría.