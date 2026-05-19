Ejército destruyó refinería ilegal del ELN en el Catatumbo

Norte de Santander.

En desarrollo de operaciones militares contra las economías ilícitas en el Catatumbo, tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron una refinería ilegal utilizada presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para el almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos hurtados del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

La operación fue adelantada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), a través del Batallón de Operaciones Terrestres N. 47, en la vereda J10 Quemadero, zona rural del municipio de Tibú.

De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia militar permitieron establecer la existencia de cinco piscinas artesanales que eran utilizadas por integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN para almacenar combustible empleado, presuntamente, en el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Durante la intervención militar fueron hallados e incautados 80.844 galones de ACPM y 65.285 galones de gasolina, combustible que, según las autoridades, hacía parte de las fuentes de financiación ilegal de esa estructura armada.

La judicialización del procedimiento quedó a cargo de unidades de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Según el Ejército, este resultado operacional representa una afectación cercana a los 2.800 millones de pesos a las finanzas criminales del ELN, debilitando sus capacidades logísticas y económicas en la región del Catatumbo.

La institución también rechazó este tipo de actividades ilícitas al advertir que generan graves afectaciones ambientales, especialmente por la contaminación de fuentes hídricas y los daños ocasionados a la fauna y flora en la zona rural del departamento.