Masacre en Norte de Santander: asesinan a líder social y a su esquema de protección

Una nueva masacre sacude al departamento de Norte de Santander. Seis personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Ábrego, luego de que hombres armados atacaran con fusiles una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El hecho ocurrió hacia las 11:40 de la mañana en la vereda Oropoma, sobre la vía principal que comunica a Ábrego con Ocaña. Según la información preliminar conocida por las autoridades, las víctimas se movilizaban en un vehículo asignado al esquema de protección del líder social Freyman David Velásquez, integrante de Asuncat (Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo).

De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados interceptaron la camioneta y dispararon en repetidas ocasiones con armas de largo alcance, provocando la muerte de seis personas: cuatro hombres y dos mujeres.

Entre las víctimas fueron identificados Freyman David Velásquez, así como Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, quienes harían parte del esquema de seguridad que lo acompañaba al momento del ataque.

Freyman Velásquez ya había sido víctima de varios atentados y amenazas debido a su liderazgo social y trabajo con comunidades campesinas del Catatumbo, situación por la que contaba con medidas de protección de la UNP.

Las autoridades adelantan las labores judiciales e investigaciones para establecer plenamente la identidad de las demás víctimas y esclarecer los móviles de esta masacre que vuelve a encender las alarmas por la situación de seguridad en el departamento.

Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los responsables, en esa zona del occidente de Norte de Santander delinquen integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.