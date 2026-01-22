El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Control en tiempo real de testigos electorales y otras funciones de la nueva plataforma del CNE

Desde el centro de convenciones Agora, en Bogotá, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la plataforma de postulación y acreditación de los actores claves para las elecciones de Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República 2026.

La plataforma busca fortalecer los procesos de vigilancia electoral, inscripción y acreditación de testigos electorales, observadores y auditores para contribuir a la transparencia y confiabilidad del proceso electoral de este año.

Entre los cambios, los paridos políticos ya no tendrán que enviar a sus testigos electorales al CNE, sino que ellos mismo podrán cargarlos en la plataforma. Igualmente hacer seguimiento en tiempo real de su ubicación en los puestos electorales y las alertas que emitan.

Apropósito, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, pasó por los micrófonos de Caracol Radio, y explicó cómo funcionará el aplicativo: “Estamos en la capacidad de inscribir, capacitar y certificar hasta 6 millones de testigos electorales. Es decir, con esta herramienta desaparece el papel, la fotocopia y el esfero”.

Sobre el control en tiempo real, aseguró que “cada testigo tendrá una resolución del Consejo Nacional Electoral y será verificable en la mesa por medio de un código QR. Esa información no va al CNE, va directamente a los partidos y candidatos”.

Ahora, también se refirió al formulario E-14, que en el pasado ha generado tanta polémica para el escrutinio de los resultados: “Podemos garantizar que todos los testigos van a tomar foto al E-14 y lo van a reportar de manera inmediata a su partido”.

De otro lado, aseguró que esta plataforma será de gran alcance nacional: “El Consejo Nacional Electoral es una entidad netamente centralizada, tenemos apenas 190 funcionarios de planta, pero esta plataforma va a llegar a los 32 departamentos y a los 1104 municipios.”

Y finalizó diciendo: “Se ha criticado mucho el sistema electoral colombiano, pero este sistema permitió que el presidente Petro llegara al poder y que la izquierda llegara al poder, dándole garantías”.

