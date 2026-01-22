Control en tiempo real de testigos electorales y otras funciones de la nueva plataforma del CNE
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, explicó cómo funcionará esta plataforma en los micrófonos de Caracol Radio.
Control en tiempo real de testigos electorales y otras funciones de la nueva plataforma del CNE
13:53
Desde el centro de convenciones Agora, en Bogotá, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó la plataforma de postulación y acreditación de los actores claves para las elecciones de Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República 2026.
La plataforma busca fortalecer los procesos de vigilancia electoral, inscripción y acreditación de testigos electorales, observadores y auditores para contribuir a la transparencia y confiabilidad del proceso electoral de este año.
Entre los cambios, los paridos políticos ya no tendrán que enviar a sus testigos electorales al CNE, sino que ellos mismo podrán cargarlos en la plataforma. Igualmente hacer seguimiento en tiempo real de su ubicación en los puestos electorales y las alertas que emitan.
Apropósito, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, pasó por los micrófonos de Caracol Radio, y explicó cómo funcionará el aplicativo: “Estamos en la capacidad de inscribir, capacitar y certificar hasta 6 millones de testigos electorales. Es decir, con esta herramienta desaparece el papel, la fotocopia y el esfero”.
Sobre el control en tiempo real, aseguró que “cada testigo tendrá una resolución del Consejo Nacional Electoral y será verificable en la mesa por medio de un código QR. Esa información no va al CNE, va directamente a los partidos y candidatos”.
Ahora, también se refirió al formulario E-14, que en el pasado ha generado tanta polémica para el escrutinio de los resultados: “Podemos garantizar que todos los testigos van a tomar foto al E-14 y lo van a reportar de manera inmediata a su partido”.
De otro lado, aseguró que esta plataforma será de gran alcance nacional: “El Consejo Nacional Electoral es una entidad netamente centralizada, tenemos apenas 190 funcionarios de planta, pero esta plataforma va a llegar a los 32 departamentos y a los 1104 municipios.”
Y finalizó diciendo: “Se ha criticado mucho el sistema electoral colombiano, pero este sistema permitió que el presidente Petro llegara al poder y que la izquierda llegara al poder, dándole garantías”.
Escuche la entrevista completa aquí:
