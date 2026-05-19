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“En las próximas horas capturaremos a más personas involucradas”: Policía sobre caso Yulixa Toloza

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del hallazgo del carro en el que habría sido transportada Yulixa Toloza, la mujer que está desaparecida tras realizarse un procedimiento estético en Venecia, Bogotá.

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El coronel anunció que tras las investigaciones adelantadas en las próximas horas capturarán a más personas involucradas en la desaparición de Toloza.

“En las próximas horas vamos posiblemente a capturar a cinco personas involucradas en la desaparición de la señora Yulixa Toloza, de hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá el pasado 13 de mayo”, afirmó.

Agregó que dos personas habrían huido hacia Venezuela, por lo que ya están coordinando con las autoridades del vecino país para la captura de los presuntos delincuentes.

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Hallazgo del vehículo en el que habría transportado a Yulixa Toloza

Ojeda aseguró que, tras el hallazgo del carro, ya tienen elementos materiales probatorios como huellas, cabellos, entre otros.

“No lo puedo decir más por reserva de la investigación, lo cual posiblemente nos determinaría que la señora Toloza estuvo en el vehículo”, afirmó.

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¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

“Estamos corriendo contra el tiempo. Queremos encontrarla y por eso nuestro afán”, indicó. Por eso, aclaró que es necesario lograr que las personas involucradas nos den pistas de dónde está Yulixa.

“La investigación en primera instancia la tenía la Policía, por eso el sábado en horas de la mañana logramos identificar el vehículo en Los Patios”, sostuvo.

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De la misma manera, resaltó que el carro evadió los controles de las autoridades en su desplazamiento hasta Norte de Santander, por lo que “fueron muchas horas de revisión de cámaras para ver hacia dónde habían huido”.

¿De quién es el carro?

“Son familiares de los presuntos dueños de la estética en Bogotá”, detalló.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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