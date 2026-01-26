Escalada de violencia: Policía reporta 107 uniformados asesinados en Colombia en 2025

Colombia

En lo corrido del 2025, la Policía Nacional reportó 107 policías asesinados, de los cuales 77 murieron mientras estaban en servicio y 30 fuera de servicio, una modalidad que se empieza a consolidar como una de las principales estrategias de los grupos armados ilegales.

Caso más reciente

Uno de los casos más recientes es el del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, quien fue asesinado este fin de semana en el corregimiento de Robles, jurisdicción del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), mientras se encontraba fuera de servicio.

En el mismo ataque resultó herido su hijo, un bebé de apenas 10 meses de edad, quien permanece bajo atención médica especializada en la fundación Valle de Lili.

De acuerdo con información conocida por las autoridades, los grupos armados ilegales estarían “fichando” a los uniformados, realizando labores de inteligencia previa, seguimiento y posterior atentado, aprovechando momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando los policías se encuentran de permiso, en descanso o desplazándose sin esquema de seguridad.

Esta misma modalidad se refleja en los casos de secuestro que actualmente se registran en el país. De los 11 policías y militares que permanecen secuestrados, al menos siete fueron retenidos cuando se movilizaban en buses intermunicipales, regresando a sus unidades tras disfrutar de permisos oficiales.

Las autoridades advierten que los departamentos más afectados por esta escalada violenta son Antioquia, Cauca, Arauca y Norte de Santander, regiones donde persiste la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales que han intensificado los ataques selectivos contra la Fuerza Pública.

Tras el homicidio del patrullero Pineda Castro, la Policía Nacional expresó su rechazo absoluto a estos hechos y anunció el despliegue de todas sus capacidades investigativas: “Este crimen, cometido fuera del servicio y en un entorno familiar, traspasa todos los límites y demuestra el desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. Nada, absolutamente nada, legitima estos hechos”, aseguró el director de la Policía, general William Rincón.