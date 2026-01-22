Un policía herido tras hostigamientos a una subestación de policía en zona rural del Catatumbo

Ocaña

Nuevamente la fuerza pública fue atacada, por grupos armados, en la región del Catatumbo.

Durante las últimas horas, la subestación de policía del corregimiento de Otaré, zona rural del municipio de Ocaña, fue atacada con ráfagas de fusil, desde dos puntos, dejando como saldo, un uniformado herido.

Preliminarmente se conoció que el uniformado fue herido en su brazo izquierdo y se encuentra fuera de peligro.

A la zona fueron enviados refuerzos para garantizar la seguridad, tanto de los policías que se encuentran en esta subestación, como de los habitantes de este corregimiento, ubicado a media hora del municipio de Ocaña.