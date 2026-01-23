Disidencias Farc hirieron a cuatro soldados en un ataque con drones en el Valle

Un ataque con drones cargados de explosivos dejó cuatro soldados profesionales heridos en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, en medio de operaciones militares contra las disidencias de las Farc.

Los hechos ocurrieron cuando tropas del Batallón de Montaña N.° 3, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, adelantaban acciones ofensivas contra integrantes del grupo armado ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de Iván Mordisco. Durante el operativo, los militares fueron atacados de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.

Como consecuencia del ataque, cuatro uniformados resultaron con heridas leves y recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de combate en el lugar.

“El Ejército Nacional condena y denuncia estas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por la utilización de medios y métodos ilícitos de guerra contra nuestros soldados”, señaló la Tercera División a través de un comunicado.

Pese al ataque, las autoridades informaron que las tropas continúan desarrollando maniobras tácticas ofensivas con el objetivo de neutralizar el accionar criminal de esta estructura armada ilegal que delinque en el suroccidente del país.

Este hecho se suma a recientes golpes contra redes que delinquían al servicio de esta disidencia. En Jamundí, también en el Valle del Cauca, fue desarticulada la banda criminal ‘Los Bocachicos’, un clan familiar vinculado al asesinato de al menos 24 personas, que actuaba como red de apoyo y outsourcing criminal.