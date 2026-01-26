Capturan en Andes a alias “Guajiro”, señalado de asesinar a un patrullero de la Policía

Andes, Antioquia

En un operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional capturó en el municipio de Andes a Luis Argiro Cossio, alias “Guajiro”, presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo y señalado de ordenar ataques contra la fuerza pública. Uno de los crímenes por los que es investigado, es el homicidio del patrullero Luis Carlos González Bejarano, ocurrido el 10 de julio de 2025.

La captura se logró tras dos allanamientos realizados por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Antioquia, con apoyo de los grupos especiales COPES y Jungla. Durante el procedimiento, los uniformados fueron atacados con disparos y el lanzamiento de granadas de fragmentación.

Más detalles

Alias “Guajiro”, oriundo de Uramita y con cerca de 10 años de trayectoria criminal, ejercía control armado del Clan del Golfo en los municipios de Andes, Hispania, Jericó, Betania y Jardín, desde donde habría ordenado homicidios selectivos y extorsiones contra comerciantes y habitantes de la subregión.

Según las autoridades, además del crimen del patrullero González Bejarano, “Guajiro” estaría vinculado con:

El asesinato del subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, ocurrido el 16 de abril de 2025 en Salgar.

ocurrido el 16 de abril de 2025 en Salgar. El ataque armado a una patrulla de Tránsito y Transporte en Ciudad Bolívar, el 29 de abril de 2025, donde murió el patrullero Rubén Darío Velásquez Guevara y otro uniformado resultó herido.

“En el mismo operativo fueron capturados Rodrigo de Jesús Muñoz Heredia, alias “El Mono”, presunto escolta del cabecilla, y Hasbleidy Posada González, alias “Nicol”, junto a Valentina Posada González, alias “Carla”, señaladas de la recolección de dineros producto de extorsiones", indicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.

Durante las diligencias judiciales, la Policía incautó dos fusiles calibre 5.56, una pistola 9 mm, cuatro proveedores, 368 cartuchos, cinco celulares, una libreta y un radio de comunicaciones.

De acuerdo con la Policía, este resultado representa un duro golpe al componente armado del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño y contribuiría a la reducción de homicidios y extorsiones en municipios como Andes, Hispania, Jericó, Betania y Jardín.