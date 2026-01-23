Peligroso cabecilla de disidencias Farc usaba su arraigo en el Valle para reclutar y extorsionar - Policía Valle

En el municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca, fue capturado Miguel Peña, alias ‘Peña’ o ‘Chanclas’, señalado como peligroso cabecilla de las redes de apoyo del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría una trayectoria criminal cercana a los cinco años y era el encargado de coordinar homicidios, extorsiones y secuestros en la zona urbana de Sevilla. Además, respondía directamente a alias ‘Gersain’ o ‘Mira Poquito’, segundo cabecilla de ese frente guerrillero.

Las autoridades establecieron que alias ‘Peña’ o ‘Chanclas’ manejaba las finanzas criminales de la organización, fortalecía sus componentes armados y redes de apoyo, y lideraba el reclutamiento de nuevos integrantes, aprovechando su arraigo en la zona. También es investigado por ordenar acciones de intimidación, como la distribución de panfletos y grafitis alusivos a la estructura armada, para presionar el pago de extorsiones.

“El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y, tras la legalización de las audiencias, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural, al considerarlo un peligro para la sociedad, con base en los elementos probatorios recolectados”, señaló la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Alias ‘Peña’ o ‘Chanclas’ deberá responder por el delito de extorsión agravada, mientras avanzan otras investigaciones por hechos violentos atribuidos al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ en el norte del Valle del Cauca.