Secuestran a contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca

Una funcionaria de la Administración Municipal de Suárez, Cauca, fue secuestrada en el municipio en hechos registrados la noche del pasado 23 de enero, situación que ha generado rechazo y preocupación en esta zona del norte del Cauca.

Se trata de Adriana María Agredo Álvarez, quien presta servicios como reguladora de tránsito y además es integrante activa de la Defensa Civil Colombiana.

La mujer se encuentra desaparecida desde la noche del jueves, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero o de sus captores.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Suárez, Cauca, rechazó lo sucedido, señalando que estos hechos atentan contra la libertad, la dignidad y la vida.

Comunicado alcaldía de Suárez, Cauca Ampliar

“Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia en este difícil momento, y exigimos el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario”, señala el comunicado.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad y organismos humanitarios, quienes reiteraron el llamado a los actores armados que hacen presencia en la región para que respeten la vida e integridad de la población civil.

El Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de la funcionaria y esclarecer los hechos.

En esta zona del departamento tiene presencia la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las farc, responsable de constantes ataques y hostigamientos contra la fuerza pública y la población civil.