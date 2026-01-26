El Clan del Golfo retuvo a la fuerza a 12 contratistas de EPM en Nechí, Antioquia

Nechí- Antioquia

En la mañana de este lunes se reportó la retención ilegal de una cuadrilla de contratistas de EPM en zona rural del municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño. Cerca del mediodía fueron dejados en libertad sanos y salvos y ya se encuentran en el municipio de Caucasia.

Según el reporte del coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia, la cuadrilla compuesta por 12 personas había llegado al corregimiento Colorado, a unos 40 minutos del área urbana de Nechí, a realizar labores de mantenimiento a la red de energía, pero fueron abordados por el grupo ilegal Clan del Golfo.

“Lo que hemos avanzado en la verificación es que el Clan del Golfo estaría investigando a estas personas a ver si encontraban algún infiltrado de fuerza pública que vaya a destacar alguna labor propia de estos grupos armados ilegales en la zona”, agregó el oficial Muñoz.

Según el oficial, algunos días antes se había acordado con la empresa EPM que esta iba a informar a la fuerza pública c ada vez que realizara estos recorridos para permitirles acompañamiento, pero parece que en esta ocasión no hubo esa comunicación y se reportó lo antes mencionado.