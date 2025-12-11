El Bagre: Cahucopana denuncia que grupos ilegales impiden el arreglo de la energía a 15 mil personas

El Bagre- Atioquia

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia que el corregimiento de Puerto López del municipio de El Bagre y unas trece veredas, algunas del sur de Bolívar, ajustaron tres días sin el fluido eléctrico debido a un daño grave. Según la organización, serían cerca de 15 mil personas las afectadas.

En la denuncia pública manifiesta que las veredas sin la energía aparte del corregimiento son: Las Negritas, Arenas Blancas, El Socorro, Villa, Monte Adentro, Bocas de Chicamoque, Cañaveral Chicamoque, El Valparaíso, Mina Nueva, Panamá 9, El Nueve y La Cristalina.

Lo que agrava la situación es que, según Cahucopana, funcionarios de EPM han intentado ingresar a la zona a reparar el daño, pero presuntamente han sido intimidados por ilegales que delinquen en la zona, impidiendo realizar la labor.

“Lo que agrava la emergencia y pone en riesgo derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua, la educación y la alimentación. Esta situación constituye una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y vulnera de manera grave la dignidad de la población civil”, dice la organización social.

Ante esta situación, que padecen los cerca de 15 mil campesinos, exigen a las autoridades nacionales y departamentales que se habilite un corredor humanitario para que se le permita el ingreso a la zona al personal de EPM para que pueda restablecer el servicio de energía.

También solicitan la presencia de la Defensoría del Pueblo de manera urgente para que se respeten los derechos de las comunidades y finalmente les piden a los grupos armados que excluyan del conflicto a los civiles y rechazan que utilicen este mecanismo de la energía como método de presión.

Caracol Radio se contactó con una fuente de alto nivel, quien confirmó la situación y manifestó que en la zona ya hay presencia del ejército que busca garantizar la seguridad de los operarios de EPM para que se restablezca el servicio de energía.

Recordemos que en ese territorio hay una disputa entre las disidencias y el Clan del Golfo que genera ese impacto negativo en las comunidades rurales, que siempre son las más afectadas.