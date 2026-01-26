Conciertos de Bad Bunny superaron los $160 mil millones de derrama económica en Medellín

Medellín

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín no solo marcaron un hito musical, sino que también superaron ampliamente las expectativas económicas para la ciudad. La derrama económica generada durante los tres días de eventos en el estadio Atanasio Girardot superó los 160 mil millones de pesos, cifra que equivale a más de 36 millones de dólares, proyección inicial del impacto económico.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, más de 100 mil turistas llegaron a la ciudad durante los días previos, el desarrollo de los conciertos y fechas posteriores. Del total de visitantes, el 77 % provenía de otras ciudades de Colombia, mientras que el 23 % eran turistas internacionales, principalmente de Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Puerto Rico, país de origen del artista.

“Fueron 150 mil asistentes durante los tres días en el Atanasio Girardot. La derrama económica, que yo insisto que aquí se queda bajita, se mide no solo en turistas extranjeros, sino de turistas también locales y que vienen a nivel nacional”, señaló el alcalde.

Según la metodología de cálculo utilizada, el gasto promedio diario de un turista extranjero es de 196 dólares, mientras que el de un turista nacional se estima en 169 mil pesos diarios, sin contar el consumo adicional de residentes y visitantes locales.

Federico Gutiérrez destacó que la extensión del horario comercial, autorizada mediante decreto, permitió dinamizar sectores como hoteles, restaurantes, bares, discotecas, transporte y comercio local.

Cifras migratorias

El impacto de los conciertos también se reflejó en los movimientos migratorios. Según cifras oficiales, Medellín suele registrar entre 2.000 y 3.000 ingresos diarios por punto migratorio; sin embargo, durante los días del evento, la cifra superó los 4.000 ingresos diarios, lo que evidencia un aumento significativo del flujo turístico.

Migración Colombia reportó que durante enero se consolidaron 338.000 registros migratorios, de los cuales el 49 % corresponde a personas de otras nacionalidades, confirmando el crecimiento sostenido del turismo internacional hacia la ciudad.