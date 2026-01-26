Mujer fue enviada a prisión preventiva por grave caso de violencia intrafamiliar

Medellín

Una mujer fue enviada a un centro carcelario de manera preventiva, señalada de protagonizar un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en el noroccidente de Medellín, en hechos que dejaron a una adulta mayor con lesiones de consideración.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario a una mujer de 34 años.

Esto por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos agravados, cargos que no fueron aceptados durante las audiencias preliminares.

Descripción de los hechos

Los hechos se habrían presentado el pasado 18 de enero, en una vivienda del barrio La Francia, en Medellín. La captura de la mujer se dio ese mismo día. Según la investigación, la procesada habría agredido física y verbalmente a sus hijos menores de edad.

Al recibir el reclamo de su compañero sentimental, presuntamente lo intimidó con un arma cortopunzante frente a los padres de este.

En medio de la discusión, la suegra de la mujer, una adulta mayor de 65 años, habría intentado mediar para calmar la situación.

Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio, la mujer presuntamente le propinó una patada en el abdomen que ocasionó que la víctima cayera por las escaleras del inmueble, sufriendo múltiples fracturas y una incapacidad médico-legal de 100 días.

Proceso judicial contra la presunta victimaria

Las autoridades señalaron que este caso se enmarca dentro de los múltiples episodios de violencia intrafamiliar que se investigan en Medellín y el área metropolitana, una problemática que, según registros judiciales y reportes periodísticos, continúa siendo una de las principales causas de intervención de la Fiscalía y la Policía en la ciudad.

Finalmente, el juez consideró que existían riesgos para las víctimas y para el proceso judicial, razón por la cual ordenó la reclusión preventiva de la investigada, mientras avanzan las etapas del proceso penal en su contra.

La mujer permanecerá privada de la libertad, sin que ello signifique un fallo definitivo sobre su responsabilidad.