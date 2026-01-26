Educación ambiental llega al Parque de las Luces en medio de los retos del Centro de Medellín

Medellín

En el Día Internacional de la Educación Ambiental, la Alcaldía de Medellín adelantó una jornada pedagógica en el Parque de las Luces.

Este espacio emblemático del centro que en los últimos años ha sido escenario de problemáticas relacionadas con el deterioro urbano, la convivencia y el uso del espacio público.

La actividad incluyó estaciones educativas, muestras de proyectos ambientales y la participación de instituciones educativas oficiales, como parte de las estrategias distritales orientadas a fortalecer la cultura ambiental y la apropiación del territorio.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, explicó que desde la estrategia Colegios Verdes se busca que las comunidades educativas analicen las problemáticas ambientales desde su propio contexto territorial.

Según indicó, el programa se desarrolla actualmente en 43 instituciones educativas oficiales y promueve acciones relacionadas con sostenibilidad, reciclaje, cuidado de quebradas y apropiación del entorno, partiendo de dinámicas cotidianas dentro y fuera de los colegios.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente, la secretaria Marcela Ruiz señaló que la intervención en el centro responde a una apuesta institucional por la apropiación del espacio público y el fortalecimiento de la cultura ciudadana.

De acuerdo con la funcionaria, estas acciones se articulan con proyectos estratégicos del Distrito como Tacita de Plata, Mi Río, Mis Quebradas y las iniciativas lideradas por la Gerencia del Centro.

La jornada se realizó en un punto del centro que ha sido objeto de intervenciones recurrentes por parte del Distrito. Si bien este tipo de actividades buscan generar conciencia ambiental y participación ciudadana, el Parque de las Luces continúa enfrentando desafíos estructurales asociados a su recuperación integral y al uso sostenido del espacio público.

Es así, como durante la actividad no se anunciaron nuevas medidas de largo plazo para este sector.