Debe servir para presentar una estrategia integral y cooperativa: Gaviria por reunión Petro-Trump

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 26 de enero, el expresidente César Gaviria envió una carta al presidente Gustavo Petro en donde, por medio de cinco páginas, le expresó diferentes coyunturas que, a su parecer, el mandatario de los colombianos debe tener en cuenta a la hora de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero.

En la carta, Gaviria le deja en claro al presidente Petro que esta reunión no se trata de "desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal" contra Trump, sino de “representar a la Nación en su conjunto” en la actual coyuntura".

“Dejar atrás actitudes”

Para el también director del Partido Liberal, esta reunión es esencial para "dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente anti-norteamericanas".

Y es que para el expresidente esta reunión entre ambos jefes de Estado no ‘pasará de agache’, sino que “tiene una importancia excepcional”, por eso advirtió que “Trump no dudará en presionarlo (a Petro)”. En esa línea, Gaviria preciso que “la prioridad estratégica debe ser clara: rehabilitar la confianza con el principal socioeconómico y de seguridad del país, evitando confrontaciones innecesarias y privilegiar resultados concretos y expresamente buscados”.

“Garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU.”

César Gaviria, en la misiva, afirmó que “Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia”, por ello, subrayó que “resulta difícil aceptar que el argumento acerca de nuestro déficit comercial con China pueda tener alguna utilidad en una charla con el presidente de Estados Unidos. Es solo contraproducente y dañino”.

“La idea de ir a la Casa Blanca a plantear ese argumento sobre nuestras relaciones comerciales con China; no le traerá ningún beneficio a Colombia”, agregó.

Por este motivo, explicó que es muy importante que en la reunión se debe “garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de Estados Unidos”.

“La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su Gobierno”, agregó.

Lucha contra el narcotráfico

Otro aspecto que tocó el expresidente Gaviria fue la importancia de dejar en claro lo que ha hecho Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico.

En esta sección de su escrito señaló que la “reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”.

“El enfoque actual requiere un viraje: enfocar la interdicción en los grandes laboratorios y el lavado de activos, en lugar de una política de “Paz Total” que, por falta de implementación integral, ha permitido que bandas criminales llenen los vacíos territoriales", comentó.

Caso Venezuela

En su último apartado, Gaviria hace un llamado a que se tenga en cuenta la coyuntura social y política de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Usted cuenta con la experiencia necesaria para comprender que, en la actual coyuntura, la política frente a Venezuela no puede regirse por las lógicas del pasado”, dijo.

Para ello, según dijo, “hoy resulta imperativo que su política (la del presidente Petro) frente a Caracas relegue lo ideológico a un segundo plano y se subordine a un objetivo superior: la necesidad de reconstruir y mejorar la relación con Estados Unidos”.

Según Gaviria, “reconocer esta complejidad permitiría a Colombia adoptar una postura más pragmática y menos confrontacional con EE.UU”.

Y le advirtió: “Su Gobierno lo sabe, y a lo largo de su mandato hemos mostrado más nuestra solidaridad e identificación con el expresidente y dictador Maduro que desaprobación a sus políticas”.

“La diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional”, concluyó.

Escuche la noticia completa a continuación:

Play/Pause Debe servir para presentar una estrategia integral y cooperativa: Gaviria por reunión Petro-Trump 02:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: