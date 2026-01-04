Petro rechaza captura de Nicolás Maduro: sin base legal una acción se convierte en secuestro

#ATENCIÓN | "Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro": Petro rechaza captura de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/gCmgyRrZno — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 4, 2026

El presidente Gustavo Petro aseguró que, aunque nunca reconoció el último gobierno de Nicolás Maduro al considerar que las elecciones no fueron libres, la retención del mandatario venezolano carece de base legal y constituye una grave violación a la soberanía de Venezuela.

Lea también: Maduro y su esposa comparecerán mañana ante un tribunal federal de Nueva York

El jefe de Estado calificó de aberrantes las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que “han destruido el Estado de derecho a nivel mundial y han pisoteado sangrientamente la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”.

Petro denunció una actitud abiertamente imperialista por parte de Washington y advirtió que Trump pretende convertir nuevamente a Venezuela en una colonia. Por ello, hizo un llamado a la unión del pueblo venezolano para que salga a las calles en defensa de la soberanía, la independencia y la paz.

Más información: Edmundo González por captura de Maduro: Este momento constituye un paso importante, no suficiente

Finalmente, el mandatario alertó que detrás de esta crisis existen intereses económicos, especialmente sobre el petróleo venezolano, y advirtió que los recursos del país “pretenden ser saqueados” bajo el discurso de falsas promesas.