Petro califica a Trump como “Cerebro senil” luego de ser señalado líder del narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con dureza a las acusaciones del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo habría vinculado con el narcotráfico. El mandatario colombiano calificó esas afirmaciones como un reflejo de lo que describió como “un cerebro senil”.

“El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”, expresó Petro, al cuestionar lo que considera una visión basada en intereses económicos ligados a los combustibles fósiles.

Petro sostuvo además que el pueblo de Estados Unidos deberá asumir ante el mundo la responsabilidad de un voto que, según afirmó, impulsa un modelo que pone en riesgo la vida en el planeta. Señaló que se perdió la oportunidad de construir una alianza con América Latina para descarbonizar la economía global, lo que calificó como “el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta”.

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que quienes respaldaron a Trump y a sus aliados del llamado “club oligárquico” votaron, en su visión, por hombres codiciosos y fuera de la ley, comparándolos con “pistoleros de los desiertos del oeste, buscadores de oro”, elegidos para gobernar.