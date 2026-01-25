Capturan a presuntos responsables de retenes ilegales en el Catatumbo

En desarrollo de la Operación Catatumbo, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron a tres hombres señalados de integrar la disidencia de las Farc, quienes estarían dedicados a la instalación de retenes ilegales en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

La acción militar se registró en la vereda Nazaret, donde se presentó un combate de encuentro con los individuos que, según información de inteligencia, pretendían adelantar actividades ilícitas sobre un eje vial estratégico del Catatumbo. Como resultado del operativo, además de las capturas, fue recuperado un menor de edad que se encontraba en el lugar bajo amenazas. El adolescente fue puesto de inmediato bajo protección para el restablecimiento de sus derechos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, un arma traumática, dos granadas de fragmentación, siete proveedores y más de 103 cartuchos de distintos calibres. También fueron inmovilizadas tres motocicletas, varios teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo, dinero que, al parecer, correspondería al cobro de extorsiones.

De acuerdo con labores de inteligencia militar, los capturados harían parte de la autodenominada Compañía Roque González y estarían involucrados en el cobro de cuotas extorsivas, la compra y venta de pasta base de coca y la instalación de retenes ilegales en diferentes puntos de esta zona del Catatumbo, afectando la movilidad y seguridad de la población civil.

Los tres sujetos fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectiva judicialización, mientras continúan las operaciones militares sostenidas en la región con el objetivo de garantizar la libre circulación y la seguridad de los habitantes del Catatumbo.