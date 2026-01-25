Masacre en el Catatumbo: tres hombres asesinados en El Carmen

Una nueva masacre se registró en la región del Catatumbo tras el hallazgo de tres hombres asesinados en zona rural del corregimiento de Guamalito, municipio El Carmen, en Norte de Santander, en un sector limítrofe con Ayacucho y cercano al municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas se movilizaban en una camioneta y una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados.

Los tres habrían sido obligados a descender del vehículo y posteriormente asesinados con arma de fuego.

Tras el ataque, la camioneta y la motocicleta fueron incineradas en el lugar.

Con el avance de las indagaciones, se confirmó la identidad de dos de las víctimas.

Una de ellas es Nixon Medina, conocido con el alias de “Tata”, quien vestía una camisa verde. Según información de inteligencia, al parecer, este hombre sería dinamizador del narcotráfico entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, con una trayectoria delictiva de aproximadamente cinco años dentro de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, frente Camilo Torres Restrepo. Presuntamente realizaba coordinaciones para la comercialización de estupefacientes en la vereda La Osa, jurisdicción del municipio de El Carmen, y se encontraba vinculado a un proceso investigativo por el delito de concierto para delinquir.

La segunda víctima identificada es un hombre conocido como alias ‘Alex’, quien vestía pantalón negro. De acuerdo con la información preliminar, este sujeto sería dinamizador del narcotráfico al servicio de alias “Tata” y estaría encargado de la comercialización de estupefacientes para la estructura del GAO ELN, frente Camilo Torres Restrepo.

La identidad de la tercera víctima aún no ha sido confirmada oficialmente. Unidades de la Policía Nacional y organismos de investigación judicial se desplazaron al sitio para adelantar los actos urgentes, el levantamiento de los cuerpos y la recolección de elementos materiales probatorios.

Las autoridades señalaron que no se descarta ninguna hipótesis y que el caso es analizado en el contexto de las disputas armadas y las economías ilegales que persisten en el Catatumbo.