Niño le dice a su profesor que tendrá que “raspar” coca para comprar útiles escolares en Catatumbo

Un audio conocido por Caracol Radio expone la crudeza con la que el conflicto armado está golpeando a los niños del Catatumbo. En medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, un menor de edad reconoce que tendrá que ir a raspar hoja de coca para poder comprar sus útiles escolares.

En la grabación, el niño relata con naturalidad una decisión que evidencia la crudeza del entorno en el que vive:

“Ah, bueno, bueno, este profesor, bueno ya sé. Entonces, ahorita me pongo a hacer eso y como yo sé raspar, entonces raspo poquito a poco por ahí para comprarme los cuatro materiales”, dijo.

El audio corresponde a una conversación con su profesor, quien también evidencia las limitaciones económicas que enfrentan los estudiantes en esta zona rural golpeada por el conflicto. En su respuesta, el docente intenta priorizar lo mínimo para que el menor no abandone el colegio:

“Si no tienen para comprar los útiles pues esto les deja un espacito y continúan, donde va, pero por lo menos sí que le compren lo de las áreas fundamentales que son sociales, matemáticas, naturales y español, esas cuatro, esos cuatro cuadernos sí sería bueno que le compraran nuevos”.

La difícil situación de los niños en medio del conflicto

La voz del menor refleja una realidad silenciosa: niños y adolescentes empujados a economías ilícitas no por voluntad, sino por necesidad. En zonas rurales del Catatumbo, el control territorial de grupos armados y la precariedad social han convertido el trabajo en cultivos de uso ilícito en una de las pocas opciones disponibles para sobrevivir.

Mientras los grupos armados se disputan corredores estratégicos y rentas del narcotráfico, los niños quedan atrapados en medio de la guerra, obligados a cambiar los cuadernos por el trabajo en el campo ilegal para poder continuar estudiando.

Campaña de recolección de útiles escolares

Tras conocerse esta historia, el Batallón de Ingenieros de Construcciones N.° 50 desarrolló una campaña de recolección de útiles escolares.

La jornada solidaria logró articular a la comunidad en general, pequeños comerciantes y a los propios soldados, quienes unieron esfuerzos para recolectar cuadernos, esferos, colores, maletas y otros elementos esenciales para la formación académica de los menores.

“Estas acciones demuestran que el compromiso de los soldados trasciende la misión operativa. Mientras construyen vías, también siembran oportunidades que transforman vidas. Para los Ingenieros Militares, servir a la Patria es más que desarrollar infraestructura: es fortalecer comunidades y crear las condiciones necesarias para que los niños del Catatumbo puedan aprender, soñar y construir un mejor futuro”, aseguró el Ejército tras conocerse la denuncia.

