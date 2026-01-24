Ejército Nacional neutraliza dos explosivos en el Catatumbo

Norte de Santander.

Dos artefactos explosivos de alto poder destructivo fueron ubicados y destruidos de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, evitando una posible afectación a la población civil en la región del Catatumbo.

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Campo Dos, donde unidades del Batallón de Operaciones Terrestres N°10, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, actuaron en el marco de la operación Catatumbo, tras detectar la presencia de los explosivos en un sector cercano a áreas productivas y viviendas.

De acuerdo con información oficial, la oportuna intervención de los expertos antiexplosivos permitió neutralizar la amenaza antes de que los artefactos causaran daños a obreros campesinos que realizan labores de mantenimiento en cultivos de palma de aceite, así como a las casas ubicadas en los alrededores.

El Ejército rechazó de manera contundente este tipo de acciones, al señalar que ponen en riesgo directo a la población civil y constituyen una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a los habitantes del Catatumbo para que reporten cualquier situación sospechosa o amenaza contra la seguridad, a través de la línea antiterrorismo 107, señalando que la información de la comunidad es clave para prevenir hechos violentos en la región.