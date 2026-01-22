Entregan dos miembros del ELN heridos a comisión humanitaria del Catatumbo

Norte de Santander.

La disidencia de las Farc hizo la entrega de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a una comisión humanitaria en zona rural del municipio de Tibú, los cuales habían resultado heridos en enfrentamientos ocurridos en el Catatumbo semanas atrás.

La Comisión Humanitaria, conformadas por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de Naciones Unidos, se encargó de la evacuación de los dos hombres heridos para que recibieran atención médica oportuna.

Por medio de su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo detalló que estas acciones se dan en el marco de las normas del Derecho Internacional Humanitario, estableciendo de esta manera las garantías mínimas de trato humano en los contextos de conflicto armado no internacional.

“El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II establecen garantías mínimas de trato humano y de protección para quienes estén fuera de combate, incluidos los heridos y enfermos, así como para las personas que se encuentren en poder de una parte”, dice en la publicación.

La entidad informó que se mantienen abiertos sus canales humanitarios, además de poner a disposición su capacidad institucional.