Una disputa sin fronteras: cronología del choque político entre Trump y Petro

La relación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump experimentó una subida de tensiones sin precedentes.

Si bien Colombia y Estados Unidos han tenido a lo largo de su historia una alianza firme respecto a cuestiones como el narcotráfico o el comercio, desde el año 2025 la relación ha sufrido de un complicado deterioro gracias a varios choques, decisiones políticas y confrontaciones directas entre ambos líderes que han cruzado los límites de varios de los sistemas de cada país.

Esta cronología reconstruye los momentos clave de este teniendo en cuenta las declaraciones de los mandatarios, sus allegados y comunicados oficiales de los Gobiernos desde el primer conflicto hasta pocos días antes de la reunión que los jefes de estado tendrán en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026.

Enero de 2025: El primer choque - Deportaciones y aranceles

A finales de enero de 2025, comenzó una de las más conocidas disputas que ha habido en esta relación. El presidente Petro rechazó la llegada de dos aviones militares de Estados Unidos que transportaban migrantes colombianos que habían sido deportados desde el país angloparlante, argumentando que el trato hacia ellos debía ser “digno” y no como si fueran “delincuentes”.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, Petro afirmó que “Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos” y ordenó desautorizar la entrada de aeronaves militares con las personas deportadas.

Este tweet de Petro, que se publicó cerca de las 3 de la mañana, fue uno de los detonantes públicos de la crisis, y marcó un hito importante donde el tema migratorio provocó un choque político, empezando por Colombia, pero que después escalaría a otros países, incluyendo el mismo Estados Unidos, teniendo en cuenta sucesos como las protestas en el estado de Minnesota.

En respuesta a las acciones del presidente colombiano, el Gobierno Trump anunció represalias económicas para el país cafetero, que incluían aranceles del 25% sobre productos colombianos y amenazas de aumentarlos a un 50% si Petro no hacía cambios en su posición. El conflicto también llevó a que Trump insinuase medidas más duras relacionadas a sanciones y la expedición de visas para hacer presión.

Tras varias horas, y después de negociaciones entre políticos de ambos países, Colombia acordó aceptar los vuelos de deportados bajo condiciones en las que se garantizara un trato humano, sin esposas. Posteriormente, la Casa Blanca canceló los aranceles anunciados y las tensiones iniciales se moderaron.

Septiembre del 2025: Visa revocada

Tras varios meses donde Petro se encontraba alrededor de temas como la consulta popular y las reformas constitucionales, la tensión volvió a escalar en septiembre de 2025.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro participó en una manifestación propalestina en Nueva York y, según reportó el Departamento de Estado en EE.UU., instó a los soldados estadounidenses a “desobedecer las ordenes de Trump” en medio de la crisis humanitaria de la Franja de Gaza.

En respuesta a esto, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro, citando sus acciones como “temerarias e incendiarias”.

La revocación de la visa por parte de EE.UU. fue un hecho poco común que tensionó más la relación entre los dos mandatarios.

Petro calificó esta medida como una violación al derecho internacional, argumentando que los líderes estatales gozan de inmunidad diplomática que les permite asistir a foros multilaterales.

También cabe agregar que la reacción de Petro tras pocas horas del momento estuvo relacionada con las acciones de Donald Trump en varios conflictos internacionales, como el de Israel - Palestina con frases como: "Los responsables de ese genocidio tratan de cobijarse bajo usted, Trump, porque creen que usted protege a los genocidas. No se rodee de genocidas”.

Octubre de 2025: Lista OFAC y acusaciones

En octubre de 2025, la disputa entre Colombia y Estados Unidos avanzó de manera importante cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió incluir a Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, bajo la acusación de haber permitido el florecimiento del narcotráfico en Colombia.

Inclusión de Gustavo Petro, Veronica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti en la lista OFAC. Ampliar

Cabe agregar que en este mismo mes, Trump calificó a Petro como un “líder del narcotráfico” ante un corresponsal de W Radio, para después anunciar el fin de gran parte de la ayuda estadounidense al país cafetero.

En respuesta ante las acusaciones, Petro negó las acusaciones, subrayando que su Gobierno sí había realizado incautaciones de droga como nunca antes y defendió sus políticas ante organismos internacionales.

Finales de 2025: Tensiones regionales y ataques en el Caribe

Para los meses de noviembre y diciembre, la escalada tomó un enfoque regional y más directo. La administración de Trump impulsó una ofensiva militar en el Caribe y en el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas.

Esta ofensiva incluyó el bombardeo de múltiples lanchas, que, según informes oficiales, eran sospechosas de transportar estupefacientes. Estas operaciones, aparte de romper la cooperación tradicional, fueron interpretadas por el presidente colombiano como un ataque desproporcionado que habría afectado a civiles y pescadores colombianos.

En este contexto de enfrentamientos marítimos en los cuales Venezuela también se vio involucrado, el 10 de diciembre de 2025, Trump lanzó una advertencia pública a Petro en una declaración de prensa tras una pregunta a un corresponsal de W Radio en Washington, afirmando que Petro “será el siguiente” si no hacía cambios en su conducta acerca de la lucha antidrogas y la situación diplomática general.

La respuesta de Petro, que no se hizo esperar, fue similar a las anteriores, al calificar a Trump de “desinformado” sobre la realidad colombiana y rechazando las acusaciones como infundadas e insistió en que Colombia estaba destruyendo laboratorios de cocaína con acciones propias.

3 de enero de 2026: Intervención en Venezuela

Al iniciar el año 2026, una operación militar estadounidense en Venezuela resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, hecho que desencadenó reacciones diplomáticas en todo el mundo.

Petro criticó esta incursión como un “acto aberrante” y sin bases legales, afirmando que la captura equivalía a un secuestro. También advirtió que el operativo podría haber violado los principios de la soberanía y el derecho internacional.

En medio de este clima político, Trump no se limitó a condenas diplomáticas: En varias declaraciones tras el operativo en Venezuela, el presidente estadounidense expresó comentarios directos hacia Petro sugiriendo que “es el siguiente” y que “debía cuidarse el trasero”, dado el manejo del tema del narcotráfico y la tensa relación entre ambos mandatarios.

Enero de 2026 - Llamada a la Casa Blanca

Aún con estos choques, la relación entre los mandatarios tuvo un giro parcial. Según los reportes oficiales, los dos jefes de estado tuvieron una llamada telefónica alrededor del 8 de enero, siendo el primer contacto directo desde el estallido de la crisis.

Trump expresó su agradecimiento por el tono del diálogo, y ambos presidentes acordaron explorar puntos de cooperación en temas cómo el narcotráfico y la seguridad regional.

Tweet de Trump acerca de la llamada con Petro en la red Truth Social. Ampliar

Este diálogo fue presentado como un espacio de comunicación que no existía previamente, logrando añadir a una moderación de las tensiones y abriendo paso a la preparación de una reunión programada para el 3 de febrero en la Casa Blanca, dónde se espera que ambos gobernantes aborden áreas de cooperación a largo plazo, aparte de sus diferencias.

