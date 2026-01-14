Donald Trump “valoró” la llamada y el tono de la conversación con Gustavo Petro: John McNamara

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las relaciones entre ambos países y la reunión que tendrán Donald Trump y Gustavo Petro, incluso, reveló que el mandatario estadounidense “valoro” la llamada y el tono de la conversación con su homólogo colombiano.

¿Llamada Petro-Trump cambió el curso de las relaciones?

McNamara aseguró que esa llamada fue “importante” y da posibilidades de colaboración entre las naciones.

“La relación entre EE.UU. y Colombia es duradera y sólida, seguimos comprometidos ahora y siempre con las colaboraciones en nuestro interés común”, afirmó.

Señaló que fue una llamada con el propósito de encausar nuevamente la relación entre ambos países. “Para cualquier problema hay solución, estoy convencido de eso”.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos está comprometido con la seguridad regional y colaborar con sus socios para enfrentar amenazas como el crimen organizado y transnacional.

“Puede ser una gran oportunidad para que nuestros presidentes hablen de manera privada sobre lo que no está bien en las relaciones y en lo que debemos enfocarnos”, indicó.

A propósito, reveló en 6AM W que mantiene constante comunicación con el presidente Petro, la canciller Rosa Villavicencio y otros funcionarios del Gobierno Nacional.