“La diplomacia no puede confundirse con debilidad”: Sandra Borda sobre llamada de Petro y Trump

Para la internacionalista Sandra Borda la dificultad en canales diplomáticos agudiza tensión entre Colombia y Estado Unidos

Luego de la conversación que sostuvo el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump, Sandra Borda, analista internacional expresó en 6AM de Caracol Radio que a Colombia le tomó por sorpresa este logro diplomático, ya que “la probabilidad era cercana a cero”.

La analista destaca que la llamada llegó en un momento crucial y que no es “gratuito” que ambos países, tanto Estados Unidos como Colombia realizaran este diálogo. Borda, enfatiza que ambos líderes estaban empezando a percibir el escalamiento que las tensiones iban a tener costos políticos claros.

“El hecho de que Rand Paul, uno de los líderes de la bancada republicana en el congreso haya proporcionado la llamada entre los dos presidente, deja claro que Trump está empezando a ver que su política hacia América Latina está abriendo unas grietas” Afirmó Borda.