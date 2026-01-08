Realmente fue Trump quien invitó a Petro a visitarlo en la Casa Blanca: embajador Daniel García-Peña

En un giro inesperado en la diplomacia entre Colombia y Estados Unidos por los recientes choques entre sus dos jefes de Estado, este miércoles se confirmó, tras una llamada entre ambos, que Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca en un “futuro próximo”.

La llamada, también inesperada, dejo algunas dudas en la opinión pública, como por ejemplo quién la gestionó. Por este motivo, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, para revelar algunos detalles.

¿Quién gestionó la llamada?

El embajador García-Peña inició su intervención dando un nombre clave para que la llamada se hiciera realidad: el senador norteamericano Rand Paul.

“Eso fue un trabajo desde hace mucho tiempo, persistente de parte nuestra, el equipo de la Embajada -un excelente equipo que tengo afortunadamente- de reuniones que se hicieron en diferentes momentos, pero en particular fue una relación que establecí hace ya varios meses con el senador Rand Paul, senador republicano de Kentucky, que es un personaje interesante. Ha sido muy crítico de las políticas del presidente Trump, pero él fue el que habló con él e hizo la gestión final para lograr la conversación ”, comentó.

El diplomático colombiano también explicó que, previamente, “se habían escrito unas cartas, el presidente Petro había solicitado hablar con Trump desde un tiempo atrás, pero en concreto, la llamada se dio gracias a la gestión que hicimos con el senador Paul, quien fue el habló directamente con Trump y Trump aceptó hablar con Petro”.

¿Ya se tiene pensada una fecha para la reunión entre Petro y Trump?

En este apartado el embajador destacó que aún no hay una fecha y hablar de esta sería “prematuro”, pues apenas se está comenzando a gestionar todos los detalles para configurarla.

“Según las instrucciones que el presidente Trump le dio a Marco Rubio y al Departamento de Estado, y el presidente Petro a la Cancillería y a mí aquí, es que entraremos, efectivamente a partir de hoy, en los primeros contactos para empezar a definir la logística y los tiempos de la visita”, explicó.

Trump fue quien invitó a Petro

Por otro lado, el diplomático reveló que fue Trump el que invitó a Petro a Estados Unidos.

“ La idea de la invitación vino del presidente Trump. Realmente fue Trump quien invitó a Petro a visitarlo en la Casa Blanca ”, comentó.

Allí, dijo que un tema que “casi que inevitablemente estará sobre la mesa” es la coyuntura en Venezuela, aunque también dijo que no quería adelantarse a lo que será la agenda de la visita.

¿Y las visas?

Cabe recordar que al presidente Gustavo Petro se le retiró la visa luego de que este fuera incluido en la Lista Clinton, por tanto se preguntó cómo se procedería con ese tema en el marco de la futura reunión.

“Aquí ya está una invitación del presidente Trump y, por lo tanto, asuntos como las visas y los pormenores se resolverán. Hasta este momento no se han tratado a ese nivel de especificidad, pero que cae su peso, que una invitación del presidente Trump pues obviamente tiene uno de esos efectos que seguramente van a llevar a corregir esos asuntos que tienen que ver con las visas y demás”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

