Estas universidades de Colombia están entre las 12 mejores en Latinoamérica, según ranking mundial

En los últimos años, Colombia se ha consolidado como uno de los países más importantes en América Latina en educación superior. Las universidades cuentan con una importante oferta académica y una infraestructura que llaman la atención no solamente de estudiantes nacionales, sino también extranjeros, quienes incluso pueden continuar su formación en el país con un precio relativamente bajo.

De acuerdo al informe de las pruebas Pisa, Colombia quedó ubicado en el sexto país de Latinoamérica por calidad educativa, así como en el número 64 a nivel mundial. Esto le permite estar en una línea similar a otros de la región como lo son Chile, México, Brasil y Argentina.

Por otra parte, las universidades colombianas también cuentan con un reconocimiento importante a nivel nacional que se ve reflejado en el ranking elaborado por la agencia británica Quacquarelli Symonds, especializada en educación superior. En este caso, tres de ellas fueron incluidas entre las 12 mejores de Latinoamérica para el año 2026. Estas son:

Universidad de Los Andes

Una vez más, la Universidad de Los Andes fue destacada como la mejor institución de educación superior en Colombia. En esta oportunidad, ocupó el séptimo lugar en Latinoamérica y el número 212 en el listado mundial. Su aspecto más destacado es su nivel de empleabilidad, ya que sus egresados logran una importante inserción en el mercado laboral, lo que además le brinda una buena reputación entre las empresas.

Por otra parte, su reputación académica es la más alta a nivel nacional. Allí recibió una calificación global de 81,5 puntos por parte de Quacquarelli Symonds.

Universidad Nacional

La Universidad Nacional también logró establecerse entre las 10 mejores instituciones de educación superior en Latinoamérica, de acuerdo al ranking QS. En este caso, ocupa el noveno lugar a nivel regional y el número 259 en el mundo.

Según indica la agencia británica, cuenta con un buen nivel en reputación académica y laboral, al igual que la Universidad de Los Andes. Sin embargo, sus egresados no cuentan con la misma salida laboral, donde logró una puntuación de 57,3 unidades.

Universidad Javeriana

El podio a nivel nacional lo completa la Universidad Javeriana, la cual quedó en el puesto 12 entre las más importantes de América Latina, así como en el número 371 a nivel mundial. Su principal aspecto se centra en la salida laboral que logran sus empresarios, donde recibió una calificación de 83,1 puntos por parte de Quacquarelli Symonds.

Por otra parte, ostenta un nivel parejo en su reputación tanto académica como laboral, con un total de 60,5 y 61,8 unidades, respectivamente. Mientras en su red de investigación internacional se encuentra entre las más importantes de Colombia.

¿Cuáles son las mejores universidades en Latinoamérica para el 2026?

De acuerdo al ranking QS, estas son las mejores universidades de Latinoamérica en el inicio del 2026: