Gobierno anuncia inversión de $1,86 billones en proyectos de educación para Bogotá

El Gobierno aseguró una inversión de $1,86 billones en educación superior pública para la ejecución de 16 proyectos de infraestructura universitaria en Bogotá y Soacha, financiados mediante vigencias futuras.

Según la información oficial, se trata de una inversión destinada a fortalecer la infraestructura del sistema público de educación superior.

La decisión se da tras la aprobación del CONPES, que declaró de importancia estratégica el Plan Nacional de Espacios Educativos como Centros de la Vida Comunitaria, una medida que, de acuerdo con el Gobierno, “garantiza recursos hasta 2036 para transformar la infraestructura educativa del país”.

Del total de $13,1 billones aprobados a nivel nacional, $6,8 billones se orientan al fortalecimiento de la educación superior pública. En ese marco, Bogotá concentra 14 proyectos, con una inversión cercana a $1,7 billones, dirigidos a ampliar el acceso, mejorar la calidad y garantizar condiciones de permanencia para estudiantes en la capital.

Entre los proyectos anunciados se encuentran el Multicampus Universitario Público de Suba, con una inversión de $215.741 millones, y el Multicampus Universitario Público de Kennedy – Etapa 1, con $334.569 millones, así como la nueva Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital, esta última con $223.445 millones más $16.758 millones para dotación.

La lista también incluye iniciativas en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, además del proyecto de infraestructura universitaria del Hospital San Juan de Dios, liderado por la Universidad Nacional, con una inversión de $93.220 millones, orientado a la recuperación de este complejo para la educación y la salud pública.