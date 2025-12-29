Saber 11 2026: Esta es la nueva materia que deben ver los estudiantes antes de la prueba

La prueba Saber 11 es un requisito indispensable en Colombia para que los estudiantes puedan obtener su título de bachillerato. En ella, se miden sus conocimientos en cinco componentes específicos a través de una serie de preguntas con opción múltiple. Esto también se convierte en una oportunidad para estudiar un programa de educación superior dependiendo de los resultados obtenidos.

Esta prueba es organizada cada año por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), y en ella solamente participan aquellos estudiantes que se encuentran cursando el grado 11, quienes además deben disponer de un día completo, generalmente el domingo, para presentarla debido a las dos sesiones que se llevan a cabo.

A lo largo de su historia, la prueba Saber 11 presentó diferentes cambios. Sin embargo, hay uno que comenzará a regir a partir del 2026 por cuenta de una materia que se comenzará a dictar en todos los grados, desde preescolar hasta el once: se trata de la Cátedra de Educación Emocional, la cual busca medir las competencias de los estudiantes en este aspecto.

¿De qué se trata esta nueva materia?

Según explica el Icfes, el objetivo de la Cátedra de Educación Emocional es prevenir conductas de riesgo y, como su nombre lo indica, fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes. Si bien esta venía haciendo parte del Sistema Integral de Evaluación desde hace dos años, esta pasará a ser un componente de la prueba a partir del 2026.

“Venimos adelantando procesos de evaluación que van más allá de los conocimientos académicos. La educación debe fomentar el desarrollo integral del individuo. Esto incluye habilidades socioemocionales, valores y actitudes que son esenciales para la vida en sociedad”, explica Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes.

¿Cómo se aplicará esta prueba?

Según explicó el Icfes, la prueba Evaluar para Avanzar, que surgió en el año 2019, busca ofrecerle a los estudiantes un conjunto de herramientas de apoyo para la valoración de aprendizajes de quienes están cursando desde el grado 3 hasta el 11. Asimismo, hay una serie de cuestionarios que buscan recolectar información sobre las habilidades socioeconómicas, factores y percepciones sobre aspectos que pudieron haberlos afectado durante la pandemia del Covid-19.

“El Sistema permite, a partir de sus resultados, obtener una comprensión más completa del progreso estudiantil, proporcionar información valiosa para personalizar la enseñanza, identificar áreas de mejora y promover un ambiente educativo que apoye el desarrollo integral de los estudiantes en diferentes grados de la educación básica y media en Colombia”, explica la entidad.

Cabe recordar que la prueba Saber 11 contempla el desarrollo de cinco componentes para medir los conocimientos de los estudiantes en diferentes campos. Estos son:

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales y Ciudadanas

Ciencias Naturales

Inglés.

En cada uno de ellos, el estudiante que presenta la prueba recibe un puntaje en cada uno de ellos que se tendrá en cuenta para establecer el promedio general al finalizar el examen. Este puede ir de 0 a 500, siendo entre 250 y 300 la calificación media que reciben los estudiantes en Colombia.