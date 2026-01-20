Mesa de crisis en Pereira deja compromisos de pago de la Nueva EPS para evitar colapso en hospitales

Pereira

La Personería de Pereira, a través del personero Leonardo Reales, entregó las conclusiones de la mesa de crisis realizada con los prestadores de la red pública de salud de Risaralda y la Nueva EPS, en medio del cierre de servicios que mantiene en riesgo la atención de miles de usuarios.

Según explicó Reales, la reunión permitió conocer la verdadera dimensión de la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria. Uno de los datos más críticos es que $2,2 billones de la Nueva EPS se encuentran embargados por decisiones judiciales, situación que ha impedido que la aseguradora cumpla de manera regular con sus obligaciones económicas frente a los hospitales.

No obstante, durante la mesa se confirmó que antes de finalizar enero, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira recibirá más de $11 mil millones, recursos que permitirán aliviar parte de la deuda que mantiene la Nueva EPS con esta institución, la cual supera actualmente los 40 mil millones de pesos.

El personero indicó que habrá otros desembolsos adicionales, los cuales serán gestionados esta semana en Bogotá por el director regional de la Nueva EPS. Allí se definirá un cronograma de pagos, la distribución de los recursos y los porcentajes de desembolso, con el objetivo de empezar a reducir la cartera que hoy tiene en jaque la prestación del servicio en Pereira y el resto del departamento.

“Instituciones como el Hospital San Jorge recibirán antes de que termine el mes de enero más de $11.000 millones que logrará disminuir las obligaciones que tiene la Nueva EPS, que ascienden a más de $40.000 millones. También habrá otros desembolsos que se harán y eso es lo que gestionará el director regional de la Nueva EPS este jueves en Bogotá, en donde habrá una distribución de recursos, habrá un cronograma de desembolso de los recursos y unos porcentajes de los mismos”, afirmó el delegado del Ministerio Público.

El personero Leonardo Reales señaló que el principal llamado que se hizo en la reunión fue a mantener la prestación de los servicios de salud, bajo el compromiso de que los recursos comenzarán a girarse antes de que termine el mes de enero, evitando así un colapso mayor del sistema.

La Personería advirtió que hará seguimiento permanente a los compromisos adquiridos, debido a que el incumplimiento en los pagos ya ha generado restricciones en la atención de aproximadamente 400 mil usuarios y mantiene en alerta a toda la red pública hospitalaria de Risaralda, hasta que no se comiencen a realizar estos pagos.

