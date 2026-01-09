Personería de Pereira emite alerta temprana por la suspensión en la atención a pacientes con cáncer

Pereira

La Personería de Pereira emitió una alerta temprana ante la crítica situación que enfrentan los pacientes oncológicos del municipio, luego de que en solo tres días se reportaran 20 casos de suspensión o negación de atención especializada por falta de recursos en varias Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón, advirtió que esta situación representa un alto riesgo para la vida de los pacientes y afecta no solo a los nuevos casos reportados, sino también a personas que venían recibiendo tratamiento y que iniciaron el 2026 con terapias interrumpidas y un panorama incierto.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, centros asistenciales como San Rafael, Los Rosales y la Clínica Central del Eje, han cerrado sus puertas o limitado servicios debido a un insuficiente flujo de caja, lo que les impide asumir los altos costos de medicamentos y tratamientos especializados que requieren los pacientes con cáncer.

“Estamos hablando de 20 casos que representan la posibilidad real de perder 20 vidas humanas en el municipio de Pereira. Cada paciente tiene una situación distinta, pero cuando se trata de cáncer, el nivel de gravedad y el carácter catastrófico de la enfermedad obligan a una atención prioritaria e inmediata”, señaló el personero.

Lea también: “La Nueva EPS nos dejó morir”: Hospital San Jorge de Pereira lanza alerta por crisis financiera

Reales Chacón, fue enfático en señalar que la falta de pago oportuno por parte de las EPS pone en riesgo la vida de los pacientes, al tratarse de una enfermedad de carácter catastrófico que exige atención prioritaria e inmediata.

Ante este escenario, la Personería decidió activar la alerta temprana para llamar la atención urgente de las EPS, IPS y de las entidades de vigilancia y control del sistema de salud a nivel municipal, departamental y nacional.

Asimismo, exigió la instalación inmediata de mesas de trabajo que permitan destrabar la crisis financiera y asegurar la atención integral de los pacientes oncológicos.

Le puede interesar: Pereira declara urgencia manifiesta por crisis en alimentación de privados de la libertad