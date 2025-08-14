Récord de deportaciones de colombianos desde EE.UU. en 2025: el más alto en la última década

El presidente estadounidense se refirió una vez más a las tensiones con Colombia por los vuelos de deportación, pero en esta ocasión resaltó el trabajo del gobierno de Gustavo Petro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Aviones sin identidad y vuelos sin rastreo. Mientras aumentan las deportaciones desde Estados Unidos, la administración Trump oculta quién opera las aeronaves que transportan migrantes indocumentados e incluso “borra” sus números de cola para impedir el seguimiento público.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los vuelos de deportación han crecido un 15% respecto al mismo periodo del año pasado. En lo que va de 2025, se han realizado más de 1.000 vuelos, según datos oficiales. Solo en junio, último mes reportado, fueron deportadas 18.000 personas.

Récord en colombianos deportados

El impacto sobre Colombia es histórico: 23.045 connacionales han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del año, la cifra más alta en los últimos 10 años, según datos de TRAC Reports*. El récord anterior se registró en 2024 con 15.220 deportaciones, superando el de 2023 (11.290), la primera cifra de 5 dígitos registrada en la última década.

Colombia es el quinto país latinoamericano con el mayor número de deportados este 2025. México continúa liderando la lista con 77.925 deportados registrados, seguido de Honduras con 53.604, Guatemala 51.886 y Venezuela 26.578 deportados.

El aumento de las deportaciones en su mayoría de latinoamericanos se debe en parte a las redadas de ICE en el interior de los Estados Unidos, a diferencia de las deportaciones en la administración de Biden, pues las deportaciones en su mayoría eran de Asia, Medio Oriente y África por las detenciones en la frontera sur del país.

“Hay que dividir las deportaciones entre dos componentes, el primero son deportaciones desde el interior de Estados Unidos por medio de ICE y deportaciones las deportaciones desde la frontera de Estados Unidos y México, llevadas a cabo generalmente por la patrulla fronteriza”, explicó recientemente Ariel Ruiz Soto, analista senior de Migration Policy Institute, MPI, a Caracol Radio.

“El presente Trump está aumentando las deportaciones desde el interior del país, a diferencia del presidente Biden que deportó más personas desde la frontera que desde el interior, y eso tiene que con naturaleza de los flujos migratorios de los últimos meses”, resaltó.

Vuelos fantasma de deportación

El acceso a esta información, sin embargo, es cada vez más difícil. Antes, el gobierno estadounidense utilizaba aviones militares para las deportaciones; ahora recurre a compañías privadas. Muchas de ellas, por órdenes de la Casa Blanca, eliminan el número de matrícula de sus aeronaves, lo que equivale a “quitarle la placa a un carro”, imposibilitando que periodistas, organizaciones y ciudadanos rastreen sus movimientos, esto según un reporte de CNN, al que la Casa Blanca no desmintió, por el contrario resaltó uno de los datos ofrecidos por el medio.

En marzo, el portal de rastreo Flightradar24 detectó que subcontratistas del gobierno pidieron ocultar sus números de identificación en registros públicos, complicando el seguimiento de los vuelos, la mayoría de ellos nacionales, que trasladan a detenidos de un centro de detención a otro.

“Los vuelos operados en nombre del gobierno de Estados Unidos a menudo no se identifican a petición del propio gobierno. Como subcontratistas, pedimos que dirijan sus preguntas a ellos”, declaró un portavoz de Avelo Airlines, una de las compañías que ha operado con tres de sus aviones las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Expertos prevén que en los próximos meses la cifra de vuelos aumente para cumplir con la promesa del presidente Trump de expulsar a un millón de indocumentados en 2025.

*TRAC Reports (Transactional Records Access Clearinghouse) es una organización no partidista y sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Syracuse.