“Quitar la visa es perder la confianza”: Exgobernadores discuten relevancia de visa EEUU para Petro

En el marco de El Gran Reto 2026 de 10AM de Caracol Radio, los exgobernadores y hoy precandidatos presidenciales y exgobernadores Aníbal Gaviria Correa, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Carlos Cárdenas y Héctor Olimpo Espinosa compartieron sus reflexiones sobre la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Gustavo Petro.

La conversación giró en torno al impacto de esta medida en la confianza bilateral, la política exterior colombiana y las consecuencias para el país.

Héctor Olimpo Espinosa fue enfático al señalar que “la visa es confianza”. Para el exgobernador de Sucre, cuando a un presidente se le retira la visa de un socio estratégico como Estados Unidos, lo que se pierde es precisamente la credibilidad. “Es una vergüenza para Colombia. Lo que refleja es una crisis de confianza que va a afectar no solo las relaciones políticas, sino también las comerciales, con el riesgo de pérdida de empleos en sectores clave”, afirmó.

La actitud del presidente con EE.UU

Por su parte, Aníbal Gaviria Correa destacó que la actitud del presidente Petro en escenarios internacionales ha sido “irresponsable y provocadora”. Según explicó, el problema no se reduce al trámite de la visa, sino al mensaje que proyecta el país frente al mundo. “Lo grave es que estas actitudes terminan aislando a Colombia en un momento en que más necesitamos abrir mercados y fortalecer la diplomacia”, señaló.

Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, coincidió en que la decisión de Estados Unidos no se dio por la postura de Petro frente a Gaza, sino por su llamado a la desobediencia de las fuerzas militares norteamericanas. “No se trata de un castigo por denunciar, sino por irresponsabilidad. Imagínese un presidente extranjero en la Plaza de Bolívar llamando a los soldados colombianos a desobedecer. La reacción sería la misma”, subrayó.

En la misma línea, Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga, insistió en que la pérdida de la visa no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia calculada del mandatario. “El presidente Petro se victimiza porque le resulta rentable políticamente. Desde hace meses venía preparando este terreno. Mientras tanto, el país está incendiado con tomas guerrilleras, asesinatos y extorsiones que deberían ser su verdadera prioridad”, sostuvo.

La relaciones internacionales de Colombia

Los cuatro precandidatos coincidieron en que Colombia necesita recomponer con urgencia sus relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, su principal socio comercial. Advirtieron que la tensión generada por el retiro de la visa puede derivar en consecuencias económicas graves para sectores como la agricultura, el comercio y la inversión extranjera.

Además, señalaron que el presidente busca capitalizar políticamente el episodio, convirtiéndolo en una narrativa de persecución. Sin embargo, para los exgobernadores, el costo real lo asumirán los colombianos de a pie, que dependen de la estabilidad diplomática para conservar empleos y oportunidades.