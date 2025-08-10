“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión”: Petro

Colombia

Ante la advertencia del gobierno de Estados Unidos de utilizar sus Fuerzas Militares en contra de carteles de narcotráfico en Latinoamérica, el presidente Gustavo Petro afirmó desde su cuenta de X que cualquier operación militar que no tenga aprobación de Colombia y Venezuela, “es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”.

Según dijo el mandatario, esta fue la orden que dio, como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Señaló el jefe de estado que “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”.

Petro invita a Venezuela y Estados Unidos a coordinar acciones contra el narcotráfico

Previo a esto el presidente Gustavo Petro ya había hecho una invitación, también desde sus redes sociales, a los gobiernos de los Estados Unidos y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional.

“Invito a los gobiernos de los EEUU y Venezuela a coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar”.

Añadió el presidente Gustavo Petro que “el Ejército que quede en lo que fue la Gran Colombia, será aquel que pueda levantar con orgullo el estandarte de la vida, de los valores fundamentales de la humanidad, herederos de la libertad jurada por Bolívar”.