Petro pide crear comisión que investigue asesinato de supuestos narcotraficantes en el Caribe

El presidente ya habría denunciado que en los ataques a embarcaciones realizados por Estados Unidos habrían fallecido colombianos. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente Gustavo Petro aseguró que debe conformarse una comisión internacional para que investigue quiénes son las personas asesinadas en medio de los ataques por parte de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe que, según la Casa Blanca, transportan drogas.

Previamente el presidente Petro había denunciado que en una de las embarcaciones destruidas fueron asesinados ciudadanos colombianos.

Además, es importante destacar que estos hechos ocurrieron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, como parte de una supuesta operación antidrogas.

Sin embargo, de las cuatro embarcaciones atacadas por Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump solo ha afirmado que las víctimas eran narcotraficantes, pero no ha presentado ninguna prueba que lo respalde.

La casa blanca rechazó la versión del presidente Petro que asegura que la lancha llevaba colombianos

Luego de que el mandatario afirmara en una publicación en X que la última embarcación que Estados Unidos atacó la semana pasada en el Caribe podría haber sido colombiana, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que EE.UU. atacó lo que describió como una “embarcación de narcotráfico” en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela, matando a las cuatro personas a bordo.

Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en otras ocasiones habría asegurado que el país tiene la certeza de que todas todas las personas a bordo de las embarcaciones eran narcotraficantes.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha emitido ningún comunicado que especifique las nacionalidades de las personas a bordo de estas embarcaciones, por lo que el presidente Petro pide con urgencia la creación de la comisión para evitar el asesinato de más personas en el Caribe.