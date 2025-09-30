Congreso cuestiona propuesta de Petro de modificar TLC con EE.UU. y acabar acuerdo comercial con Israel

Colombia

Durante el Consejo de Ministros de este lunes 29 de septiembre el presidente Gustavo Petro anunció que buscará poner fin al Tratado de Libre Comercio con Israel y también, que se modifique el acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos.

A propósito, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paola Holguín, cuestionó la propuesta del mandatario e indico que los TLC son una herramienta fundamental para el intercambio, la inversión y el crecimiento del país en diversos sectores.

“Preocupa que hoy se hable de revisar el TLC con Estados Unidos en un momento donde no tenemos las mejores relaciones con el gobierno de ese país y donde no tenemos oportunidades que nos permitan negociar mejores condiciones, preocupa que se derogue el TLC con Israel que es importante para sectores fundamentales como el sector agropecuario”.

Por su parte el representante del Partido Conservador, Luis Miguel López, señaló que el Gobierno no debe jugar con las relaciones bilaterales y destacó algunas de las cifras que han traído para el país estos acuerdos.

“El presidente Petro anuncia el fin del TLC con Israel y la revisión del mismo con Estados Unidos, poniendo en riesgo por ideología lo que mueve nuestra economía. En 2024 exportamos a Israel 273 millones de dólares e importamos 102, pero con Estados Unidos las relación es vital, 18 mil millones en exportaciones con un comercio total de 37 mil millones”.

Pese a esto el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, respaldó la propuesta del presidente Gustavo Petro.

“Es muy importante revaluar, renegociar o acabar con el Tratado de Libre Comercio. Es que es muy grave, es como si en 1940 nosotros hubiésemos tenido un Tratado de Libre Comercio con Alemania y con esos recursos se exterminaran judíos. Acabemos porque justamente con esos recursos hoy están exterminando en un genocidio al pueblo palestino”.

¿Cuál sería el tramite para derogar el Tratado de Libre Comercio con Israel?

A propósito el senador del Partido de la U, Antonio Correa, mencionó que la Constitución da facultades al Congreso de la República para modificar los Tratados de Libre Comercio.

“Colombia como Estado soberano puede revisar o denunciar tratados internacionales cuando considere que no favorecen el interés nacional. La misma constitución política, perdón, da las facultades al Congreso de la República pero el Ejecutivo puede iniciar procesos de revisión o denuncia la coyuntura internacional”.

Hay que señalar que para materializar esta propuesta el presidente Petro tendría que presentar una solicitud al Congreso de la República y que luego de esto, que el legislativo decida si deroga o no este acuerdo comercial.