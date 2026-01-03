Qué es la zona binacional entre Colombia y Venezuela: ¿Afectaría a colombianos la captura de Maduro?

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero se llevó a cabo una serie de bombardeos en Venezuela por parte de Estados Unidos. Algunos de los puntos más afectados fueron la Base Militar de Fuerte Tiuma y el Aeropuerto La Carlota, además del Puerto de La Guaira.

Tras esta operación, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa. Ambos fueron trasladados en avión hacia territorio norteamericano, donde se llevará a cabo su judicialización por parte de una fiscal en Nueva York.

Este acto produjo la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien hizo un llamado para que la OEA y la ONU se reúnan de inmediato. Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que se activó un Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta con tal de brindar asistencia a la población migrante.

Y es que la región fronteriza es un punto crucial en medio de las relaciones entre Colombia y Venezuela, ya que allí fue establecido el acuerdo para conformar la zona binacional por parte de Petro y de Maduro, con tal de buscar una mayor integración y cooperación entre ambos países.

¿En qué consiste la zona binacional?

La zona binacional entre Colombia y Venezuela se estableció tras el acuerdo firmado en julio de 2025 entre ambas naciones, con el objetivo de crear áreas especiales de integración fronteriza a fin de fomentar la paz, el desarrollo económico y la cooperación de servicios entre las regiones limítrofes, e impulsar las relaciones bilaterales.

Tras algunas propuestas, la Zona Económica Especial Binacional (ZEEB) finalmente se estableció en la frontera que comparten los estados de Táchira y Zulia, en Venezuela, con el departamento de Norte de Santander, en Colombia. Sin embargo, algunos sectores de la oposición nacional señalaron que esto se creó para entregarle terreno al país vecino.

“Decenas de miles de años de historia y de prehistoria muestran que hay que ayudarse entre vecinos, no matarse entre vecinos, y menos dejarle el vecindario al extranjero”, señaló en su momento el presidente Gustavo Petro.

¿Cómo afecta la captura de Nicolás Maduro a Colombia?

Si bien el presidente Petro ha reconocido que Nicolás Maduro es un dictador por usurpar los poderes en Venezuela, también aseguró que no tiene vínculos con el narcotráfico, tal como señalan desde Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes sostienen que sus posturas tan cercanas al régimen en territorio bolivariano le podrían generar consecuencias a nivel diplomático.

“Es importante entender la difícil posición en la que queda el gobierno de Petro al aliarse con el régimen de Maduro. Esto ha permitido la expansión de los grupos armados en Colombia, lo que significa que Petro tendrá muchos cuestionamientos, a pesar de que el país es muy reconocido a nivel internacional”, señaló el exministro y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, en entrevista para Caracol Radio.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que en Colombia “todavía hay fábricas de cocaína”, por lo que le advirtió a Petro que “tiene que cuidarse” para evitar alguna acción similar a la que sucedió recientemente en Venezuela.