Estados Unidos incluye al presidente de Cuba y miembros de la familia Castro en la Lista Clinton

El Departamento del Tesoro confirmó las sanciones económicas al mandatario Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro. (Foto: Getty / Caracol Radio)

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, mientras mantiene la presión económica sobre la isla.

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

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Estados Unidos mantiene un embargo contra la isla comunista desde 1962, y bajo el segundo mandato de Donald Trump el cerco ha ido aumentando.

¿Quiénes fueron sancionados?

La actualización en la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se divide en dos grupos, el primero son personas:

Miguel Díaz-Canel Bermúdez , presidente de Cuba.

, presidente de Cuba. Lis Cuesta Peraza , esposa del presidente Miguel Díaz-Canel.

, esposa del presidente Miguel Díaz-Canel. Alejandro Castro Espín , hijo del expresidente Raúl Castro.

, hijo del expresidente Raúl Castro. Raúl Alejandro Castro Calis , nieto del expresidente Raúl Castro.

, nieto del expresidente Raúl Castro. Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente Miguel Díaz-Canel.

El segundo grupo de sancionados son compañías o empresas:

AMISTUR CUBA SA, Calle 13 #504 e/ D y E, Vedado, La Habana, Cuba.

SA, Calle 13 #504 e/ D y E, Vedado, La Habana, Cuba. COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR), Avenida Línea, La Habana, Cuba.

(CDR), Avenida Línea, La Habana, Cuba. INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS (ICAP), Calle 17 No. 301 e/ H e I, Vedado, La Habana, Cuba.

(ICAP), Calle 17 No. 301 e/ H e I, Vedado, La Habana, Cuba. MINERA LA VICTORIA SA (MLV), Oficina 123, Primer piso, Tercera Avenida entre 76 y 78, Edificio Beijing, Centro de Negocios Miramar, Playa, La Habana, Cuba.

(MLV), Oficina 123, Primer piso, Tercera Avenida entre 76 y 78, Edificio Beijing, Centro de Negocios Miramar, Playa, La Habana, Cuba. MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE CUBA (MINFAR), Avenida Independencia, Edificio Sierra Maestra, Plaza de la Revolución Municipal, La Habana, Cuba.

Presión sostenida

Washington está combinando las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro, de 95 años, por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.

Cuba vive su peor crisis económica y humanitaria desde el triunfo de la Revolución castrista de 1959. Washington y La Habana mantienen negociaciones para una salida a la crisis, que por ahora no ha dado frutos.

Washington acusa a Cuba, situada a 90 millas de Florida, de ser una amenaza a su seguridad, mientras que La Habana asegura estar dispuesta a negociar sin renunciar lo que considera su soberanía.

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Operación en Cuba

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, dijo Putin, sin dar más detalles, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su cumpleaños 95, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.

“En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, se indica en la nota de Lavrov.