Repetto y la clave para el título de la Superliga: “Los 11 tienen que trabajar para el equipo”

Luego de consagrarse campeón de la Superliga con Independiente Santa Fe, tras imponerse 3-0 a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el técnico Pablo Repetto entregó sus sensaciones sobre el logro conseguido en apenas sus primeros partidos al frente del equipo.

El entrenador uruguayo resaltó la importancia de haber conseguido el título con el apoyo de la hinchada y en condición de local. “No hay otra mejor forma que esta, con toda la gente y logrando un título”, expresó, valorando el arranque ideal de su proceso en el club cardenal.

Repetto también hizo énfasis en la actitud y el compromiso del plantel, aspectos que consideró fundamentales para competir en una final. “Lo primero que tiene que tener un equipo para jugar bien es correr y luchar una pelota como si fuera la última, después viene lo otro que no podíamos pedirle al equipo en 10 o 12 días que llevamos trabajando”, señaló. En ese sentido, reconoció que, pese al corto tiempo de trabajo, Santa Fe supo afrontar la serie con inteligencia: “No es fácil tener un fútbol vistoso, pero hicimos un partido acorde a lo que es una final”.

En cuanto al rendimiento defensivo, el técnico subrayó el esfuerzo colectivo como una de las claves del título. “Los 11 tienen que trabajar para el equipo, sea en la parte ofensiva como defensiva, el fútbol tiene esas dos facetas”, afirmó, recordando además que el campeonato es resultado de un proceso más amplio: “Los que ya no están también son parte importante de este logro”.

Sobre su mensaje previo a la final, cuando habló de “ganar como sea”, Repetto explicó que se trató de una consigna enfocada en la importancia del momento. “Uno dice ganar como sea, porque es un mensaje de que estamos en una final y lo primero que hay que hacer es ganar, después viene lo otro”, comentó.

Además, analizó el desarrollo del partido, reconociendo algunas dificultades iniciales: “En los primeros 15 o 20 nos costó. Nosotros quedamos un poco tensos, nos faltó manejo”, aunque destacó la mejora en el complemento tras el segundo gol, que permitió encontrar espacios y cerrar el marcador.

El entrenador también se refirió al escaso tiempo de preparación que tuvo el plantel antes de disputar la final, resaltando la rápida adaptación de los jugadores. “No tuvimos mucho tiempo, se sumaban aún unos jugadores esta semana y se seguirán sumando unos más. Cambiamos lo que venía haciendo el equipo, el equipo lo asimiló bien”, indicó, valorando el esfuerzo físico y el profesionalismo del grupo ante un rival que venía en buen momento como Junior.

Finalmente, Repetto fue prudente al hablar del futuro y de la Copa Libertadores, dejando claro que el enfoque inmediato es seguir fortaleciendo al equipo. “Falta mucho todavía para la Libertadores. Lo primero es que el equipo esté bien, trabajemos todo este tiempo”, afirmó, destacando la disciplina del plantel incluso fuera de los entrenamientos y reconociendo que en el torneo continental enfrentarán “a los mejores de América”.

