Pablo Repetto le respondió a los críticos de Santa Fe: “Tenemos una nómina que está a la altura” / @SantaFe

El primer título del año lo definirán Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en El Campín. La gran final vuelta de la Superliga se llevará a cabo el miércoles 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche y usted podrá seguir todos los detalles del encuentro en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

En la previa de este compromiso, Pablo Repetto habló en la ya habitual conferencia de prensa sobre la necesidad de conseguir un trofeo más para las vitrinas cardenales y, con ello, silenciar las críticas sobre la conformación de plantilla que ha venido adelantando junto a la directiva encabezada por Eduardo Méndez.

“Estamos contentos con la nómina, hemos sumado unos cuantos jugadores, se han ido otros cuantos y están por llegar unos más. Esperamos que esta semana se pueda resolver. Tenemos una nómina que está a la altura de lo que queremos lograr, tanto a nivel local como internacional”, sentenció tajantemnte el uruguayo.

Más declaraciones de Pablo Repetto

Minimizar importancia de Superliga: “A nivel del hincha no creo; a nivel nuestro, de los jugadores y los directivos del club, tampoco. No es el ideal jugar tan rápido; se juegan las dos finales en medio del comienzo de la liga y eso inconscientemente puede generar que no se le da la importancia que merece. Pero para nosotros eso queda de lado. Como sea, tenemos que lograr el título”.

Estado de la cancha: “La cancha está bien, jugamos el domingo y la cancha está bien, no tenemos ninguna queja, todo lo contrario. No podemos decir que el campo de juego no permita jugar. No voy a poner ninguna excusa”.

Favoritismo: “Antes de empezar la serie, el favorito era el Junior por ser el último campeón, pero ahora capaz la gente dice que el favorito seamos nosotros. Nosotros confiamos y siempre creemos en la calidad de jugadores que tenemos. No hemos tenido mucho tiempo de trabajo, se han sumado algunos jugadores, pero vemos un grupo fuerte en valores, en confianza, en experiencia y eso nos da la fortaleza para estar motivados a conseguir el resultado”.