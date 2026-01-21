Conozca las medidas de seguridad en Bogotá para el partido Santa Fe vs. Junior en El Campín. / VIEW press

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, anunció unas medidas de seguridad que permitirán que la final de vuelta de la Superliga 2026 entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se desarrolle de manera pacífica. En ese sentido, se desplegarán equipos territoriales para la jornada de este jueves en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La primera medida tiene que ver con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá. Habrá más de 500 uniformados que estarán distribuidos en los alrededores del estadio y en puntos estratégicos del sector de El Campín para atener cualquier emergencia que se presente y acompañar a la ciudadanía en un evento de gran magnitud.

Asimismo, la Alcaldía de Bogotá indicó que los equipos de la Secretaría Distrital de Gobierno estarán presentes en los filtros de acceso y en puntos críticos del estadio para prevenir conflictos y mediar ante posibles situaciones de tensión.

Entre tanto, desde las 4:00 p.m., con la participación de las entidades del Distrito, la Policía Metropolitana de Bogotá y delegados de los clubes, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU).

El ingreso al escenario deportivo se habilitó desde las 4:00 p.m. para el ingreso de banderas. La apertura de puertas para el público general inició a las 4:30 p.m., mientras que el inicio del partido está previsto para las 7:30 p.m.

Cabe mencionar que está restringido el ingreso de correas con chapas gruesas, sombrillas con punta metálica, elementos pirotécnicos, sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas.

Finalmente, la Alcaldía de Bogotá invita a la ciudadanía a utilizar el sistema TransMilenio y el SITP para facilitar la movilidad en la Calle 57 y la Carrera 30. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno también se hace un llamado a la tolerancia y al respeto.